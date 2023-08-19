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澳門好去處｜恐龍展、Mr Doodle巨型創作、VR沉浸式睇達文西畫作【附澳門8至9月親子文藝活動詳情】 (11:24)

澳門8至9月有不少活動，趁暑假近尾聲可帶小朋友來個親子、藝文之旅。本文列出多個展覽及活動詳情，包括侏羅紀恐龍展、Mr Doodle「塗鴉先生」個人藝術展、米奇大型藝術裝置、凡爾賽宮虛擬之旅及「再遇達芬奇」（又譯達文西）VR沉浸式展覽。另外，澳門國際藝術雙年展亦推出4個城市館，作品分別來自京都、倫敦、深圳及塞爾韋拉新鎮。部分活動需預先購票入場，有意到訪的市民可到官網了解活動詳情。

■穿越侏羅紀恐龍探險展

恐龍展內展出多種恐龍品種，包括迅猛龍、翼龍及霸王龍等，小朋友可乘坐恐龍造型小火車尋找恐龍蹤影。展覽亦設有恐龍世界沉浸式體驗及射擊遊戲。

日期：即日起至9月3日

地點：葡京人酒店2樓多功能宴會廳

時間：1:30pm-7:30pm

票價：成人$98、小童$108

■Mr Doodle塗鴉先生澳門首展

國際知名藝術家Mr Doodle推出首個澳門個人藝術展，在新濠天地多個角落展示。新濠天地亦設有Mr Doodle原作展，展示全新創作的「Disney Art Collection by Mr Doodle」24幅原作，及限量藝術藏品。Mr Doodle更會在9月12日親臨澳門即場創作，各位藝術愛好者要密切留意。

Mr Doodle大型展品

日期：即日起至10月15 日

地點：新濠天地、新濠天地The Showroom、新濠天地摩珀斯

時間：24小時開放

Mr Doodle原作展

日期：即日起至10月15日

地點：新濠天地西區1樓The Showroom

名額：每次參觀最多5組，每次15分鐘；10歲或以下小童需由家長陪同觀展

按此查閱活動詳情

■Meet The Magic奇妙之約——藝術致敬迪士尼奇妙一百年

由兩位國際藝術家Philip Colbert及Jason Naylor以米奇老鼠為藍本創作的大型藝術品，將首度於澳門威尼斯人戶外人工湖畔區及巴黎人花園展出，展現迪士尼魔法世界。同期亦展示其他藝術品，旅客不妨打打卡。

日期：即日起至10月15日

地點及開放時間：

澳門威尼斯人戶外人工湖畔區及酒店大堂（24小時開放）

巴黎人花園（10:00am-10:00pm）

澳門倫敦人ASCE多元IP藝術探索場（11:00am-10:00pm）

按此查閱活動詳情

■虛擬凡爾賽宮之旅

展覽糅合多媒體裝置與嶄新技術，讓參觀者探索凡爾賽宮的今昔演變。除了採用3D技術重現宮殿在不同時期的建造佈局，亦利用360度投影技術壯觀呈現凡爾賽宮的標誌廳室，帶來猶如親臨其境的多重感官體驗。

日期：即日起至10月15日

時間：11:00am-7:00pm（最後入場：6:15pm）

地點：上葡京綜合度假村1樓

票價：成人$138澳門元、小童（3-12歲）$69澳門元

按此查閱活動詳情

■光影如炬：再遇達芬奇（Leonardo da Vinci）

是次展覽結合數碼藝術科技、VR虛擬實境及全息影像技術，帶參觀者身歷其境走進達芬奇（又譯達文西）的靈感世界。展覽分為10個展區空間重現達文西多件作品，讓參觀者欣賞立體投影虛擬展品，展開沉浸式多重感官體驗。

日期：即日起至10月15日

時間：11:00am-7:00pm

地點：永利皇宮永利展覽廳

票價：成人$150澳門元、小童（4-12歲）及年滿65歲長者$75澳門元

按此查閱活動詳情

■京都、倫敦、深圳及塞爾韋拉新鎮城市館

「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」8月起推出4個城市館，包括京都藝術家上野裕二郎以「相互共鳴和諧」為主題的的京都館、探究倫敦21世紀教堂的倫敦館、反思科技、人及城市關係的深圳館、及探討玄學及科學碰撞的塞爾韋拉新鎮館。

日期：即日起至10月28日（請留意不同展館的閉館日期不同）

時間：10:00am-7:00pm

地點：塔石藝文館（京都館）、龍環葡韻（倫敦館）、澳門當代藝術中心（深圳館）、市政牧場舊址（塞爾韋拉新鎮館

藝文薈澳詳情：www.artmacao.mo/2023/cn

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