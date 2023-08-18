好去處｜短片睇荃灣公園15米巨型鯨魚　7大戶外藝術裝置點綴荃灣【多圖】 (16:15)

巨型鯨魚、天橋壁畫等7組大型戶外藝術裝置今（18日）起於荃灣展出，展覽「#ddHK 設計 #香港地——藝遊未盡・荃灣」邀請7個國際及本地創作單位，以荃灣為主題點綴社區不同位置。西樓角花園由美國及英國創意藝術組合Craig & Karl創作的《七彩棱瓏》注入朝氣活力；荃灣海濱有本地裝置設計單位KaCaMa Design Lab的《踏踏搖擺集氣站》，市民踏着單車裝置便可為飄蕩空中的彩色氣球充氣。美國畫家Andy Rementer創作的巨型鯨魚雕塑《海洋知心友》登陸荃灣公園，身長15米的鯨魚逢周六、周日下午指定時間會透過氣孔噴水，本文短片帶大家圍繞鯨魚走一圈。藝術裝置展期至9月14日。
「#ddHK 設計 #香港地——藝遊未盡・荃灣」展覽
日期：即日至9月14日
地點：荃灣區
網址：designdistrict.hk/art-installations/tc
藝術裝置及地點一覽 [電子地圖]
■西樓角花園——美國及英國創意藝術組合Craig & Karl《七彩棱瓏》
■大河道行人天橋——日本布藝設計師Masaru Suzuki《風物織織》
■荃灣公園——美國畫家及插畫家Andy Rementer《海洋知心友》（巨鯨噴水時間：逢周六、周日下午3時、4時、5時及6時）
■荃灣大會堂廣場——香港畫家及雕塑家Kila Cheung 章柱基「返屋企」（《「家」No.9——Taste of The Lost Memory Home》及《Twinkle Twinkle Little Square》）
■大涌道行人天橋——《白銀時代》，香港彩色字、平面設計師Katol Lo
■海盛花園——香港生態藝術創作單位青花工作室「荃灣山水間」（《霧山》、《雨溪》及《光河》）
■荃灣海濱——香港裝置設計單位KaCaMa Design Lab《踏踏搖擺集氣站》
註：資料如有更改，以主辦方公布為準
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