好去處｜短片睇荃灣公園15米巨型鯨魚　7大戶外藝術裝置點綴荃灣【多圖】 (16:15)

「#ddHK 設計 #香港地——藝遊未盡・荃灣」展覽

日期:即日至9月14日

地點:荃灣區

網址:designdistrict.hk/art-installations/tc

藝術裝置及地點一覽 [電子地圖]

■西樓角花園——美國及英國創意藝術組合Craig & Karl《七彩棱瓏》

■大河道行人天橋——日本布藝設計師Masaru Suzuki《風物織織》

■荃灣公園——美國畫家及插畫家Andy Rementer《海洋知心友》(巨鯨噴水時間:逢周六、周日下午3時、4時、5時及6時)

■荃灣大會堂廣場——香港畫家及雕塑家Kila Cheung 章柱基「返屋企」(《「家」No.9——Taste of The Lost Memory Home》及《Twinkle Twinkle Little Square》)

■大涌道行人天橋——《白銀時代》,香港彩色字、平面設計師Katol Lo

■海盛花園——香港生態藝術創作單位青花工作室「荃灣山水間」(《霧山》、《雨溪》及《光河》)

■荃灣海濱——香港裝置設計單位KaCaMa Design Lab《踏踏搖擺集氣站》

註:資料如有更改,以主辦方公布為準

