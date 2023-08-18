好去處｜短片睇荃灣公園15米巨型鯨魚　7大戶外藝術裝置點綴荃灣【多圖】 (16:15)

巨型鯨魚、天橋壁畫等7組大型戶外藝術裝置今（18日）起於荃灣展出，展覽「#ddHK 設計 #香港地——藝遊未盡・荃灣」邀請7個國際及本地創作單位，以荃灣為主題點綴社區不同位置。西樓角花園由美國及英國創意藝術組合Craig & Karl創作的《七彩棱瓏》注入朝氣活力；荃灣海濱有本地裝置設計單位KaCaMa Design Lab的《踏踏搖擺集氣站》，市民踏着單車裝置便可為飄蕩空中的彩色氣球充氣。美國畫家Andy Rementer創作的巨型鯨魚雕塑《海洋知心友》登陸荃灣公園，身長15米的鯨魚逢周六、周日下午指定時間會透過氣孔噴水，本文短片帶大家圍繞鯨魚走一圈。藝術裝置展期至9月14日。