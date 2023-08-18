天氣｜天文台：周六驟雨較多　雨勢有時頗大 (20:25)

【13:01】天文台在下午1時取消黃色暴雨警告信號。

【11:11】天文台發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【10:35】天文台在上午10時30分發出黃色暴雨警告信號。

【10:28】天文台表示，位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。

【08:42】上午8時20分，天文台錄得29.7°C，相對濕度87%。一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。位於廣東內陸的雷雨區正逐漸向南移動並靠近珠江口。天文台預測本港地區今日（18日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約31°C。吹和緩西南風。展望明日（19日）雨勢有時頗大及有雷暴。星期日（20日）仍有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。（天文台）