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月餅2023｜純素麻糬、流心奶黃、榴槤冰皮、水果月餅各有特色【附早鳥優惠連結】 (11:20)

中秋節將至，不少商戶推出各式月餅應節。本文整理多款特色月餅，部分更設早鳥訂購優惠，詳情可參閱以下內容。

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The Cakery純素麻糬、流心迷你月餅

Fortnum's 茗茶月餅禮盒【早鳥優惠至9月8日】

GODIVA 中秋限定巧克力月餅系列禮盒【早鳥優惠至8月31日】

Lady M Moonglow中秋月餅禮盒

LUCULLUS 龍島2023中秋禮盒

Pâtisserie Jane 2023中秋月餅禮盒【8月31日或之前官網訂購九折優惠】

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Valérie Pastry 流心奶黃、流心宇治抹茶、流心伯爵茶月餅【預訂享早鳥優惠價，優惠至8月22日】

「一個不榴 Souled Out」竹炭黑刺榴槤冰皮月餅【超級早鳥價低至七折，優惠期至8月20日】

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明玥水果月餅系列——蔓越莓月餅、鳳梨月餅、紫甘薯月餅

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逸東軒「逸月薈萃」禮盒【早鳥優惠至8月31日】

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萬豪金殿迷你陳皮紅豆月餅【8月31日或之前預訂八折優惠】

唐人館中秋月餅禮盒——「映．皓月餅禮盒」、「燕窩流心奶皇月餅」及「迷你單黃白蓮蓉月餅」【8月31日前預訂享早鳥優惠】

富豪酒店迷你奶黃三色賞（六件裝）、富豪酒店 x TEA CHÂ TEAU「嘗月·茶香」中秋禮盒【即日起至8月31日於網店早鳥優惠】

註：優惠期或折扣如有更改，以主辦單位公布為準。

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