美食博覽2023．短片｜灣仔會展美食博覽開鑼　一文看票價、購票方法【附優惠著數詳情連結】 (10:04)

美食博覽於8月17日至21日（一連五天）在灣仔會議展覽中心舉行，分為「公眾館」及「尊貴美食區」。現場設有不同著數優惠、料理示範、韓國飲食潮流專區等［詳情］。入場人士憑門票除了可參觀美食博覽、還可參觀家電家居博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽。［$1梅酒、沖泡茶機、熟綠青口 $1優惠精選］
美食博覽2023
日期：8月17-21日
地點：灣仔會議展覽中心
門票：成人30元（美食博覽公眾館）、40元（美食博覽公眾館及尊貴美食區）
上午進場票優惠：8月17、18、21日中午12時前入場10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）
晚間進場票優惠：8月17-20日晚上6時後入場10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）
註：門票亦可進入同場的「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」
購票方法：於全線7-11、Circle K便利店、八達通手機應用程式、AlipayHK手機應用程式等購買
香港國際茶展：www.hktdc.com/event/hkteafair/tc/intelligence-hub
美與健生活博覽：www.hktdc.com/event/hkbeautyexpo/tc/intelligence-hub
家電．家居．博覽：www.hktdc.com/event/homedelights/tc/intelligence-hub
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom