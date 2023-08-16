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美食博覽2023｜1元梅酒、沖泡茶機、熟綠青口　活動網頁設各式優惠券【附優惠券網址】 (08:44)

「美食博覽2023」8月17至21日在灣仔會議展覽中心舉行，會場設大量$1優惠，包括$1梅酒、$1牛肉薄切、$1沖泡茶機等。美食博覽官方網頁更有多款優惠券供下載，包括榮華臘腸、恆香、美心及大班月餅優惠，本文整理部分優惠。【短片：美食博覽8月17至21日舉行　玩遊戲拎鮑魚（附門票資料）

部分$1優惠

．四洲貿易有限公司（1E-C08）：$1 CHOYA清新梅酒500ml【首日限量50盒】

．五豐行有限公司（1C-B10）：$1 金星牌迷你玫瑰露酒（50ml）【限首100名顧客】

．Korchina F&B Factory Limited（3C-E17）：$1 90日熟成USDA PRIME牛肉薄切（2mm）【每日10件】

．維特健靈健康產品有限公司（1D-A02）：$1 沖泡茶機（原價$1599）【每日首5名顧客】

．香港食全食美餐飲有限公司（1A-A09）：$1 和牛漢堡扒（140g）【每日500塊】

．Tacticgoal Limited（3C-E25）：$1 叁關孩紫麵【每日100個】

．寶達貿易發展（香港）有限公司（1B-A05）：$1 紐西蘭熟綠青口【每日20包】

．老友記到會餐盒專門店有限公司（1A-B24）：$1 盒裝惡魔魚蛋王【每日首10名顧客】

．皇冠呂宋芒專門店有限公司（1A-E25）：$1 原個菲律賓呂宋芒1個

．信毅供應鍊管理有限公司（1C-C31）：$1 安心米【限量50包、口味由商店決定】

．韓國高麗參（中國）有限公司（1D-D12）：$1 正官庄野櫻莓汁【每日指定時段（早上11時、下午3時、晚上6時）限量50包】

．浚一企業有限公司（3C-D11）：$1 東香醉靚米（0.5kg）、東香醉地道米粉（0.4kg）【每日限量】

．新順福食品有限公司（1E-A02）：$1 淮山麵1.2公斤手挽箱裝

．天慧環球食品有限公司（1A-A06）：$1 龍蝦金湯脆米、金湯素翅【每日限量10包】；$1 慢熬松茸濃湯鮑翅【每晚6時起限量10盒、首日有30盒】

月餅及臘腸優惠（美食博覽優惠券下載

．榮華食品製造業有限公司（1E-C34）：憑券可以$320買榮華精選瘦肉臘腸（1斤裝）2包，並送精選瘦肉臘腸（2條裝）或券1張

．恆香老餅家有限公司（1E-B02）：憑券買迷你蛋黃白蓮蓉月餅（6個裝）買一送一

．大班麵包西餅有限公司（1C-E02）：憑券可以$118現金價購指定4包冰皮迷你月餅（2個裝）、$128現金價購1包官燕系列及3包指定冰皮迷你月餅（2個裝）

．奇華餅家有限公司（1D-D02）：指定時段憑券以優惠價$82買奇華奶黃月餅（4個裝）1盒

．美心食品有限公司（1C-C02）：憑券買東海堂冰皮2人前可享買一送一、憑券$20買2人世界冰皮月餅1包

．高格行有限公司（1D-A21）：買3盒貓山王榴槤冰皮月餅（原味、6個裝）送黑刺榴槤冰皮月餅1盒（2個裝）

註：資料以主辦方公布為準

美食博覽著數情報網頁

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