信用卡防騙防盜用3貼士　接獲索取個人資料超連結要小心　勿設定自動填寫OTP (20:56)

1.銀行不會經電話及電郵等索取敏感資料

金管局提醒，全港23間發卡予零售客戶的銀行、多間商戶（參與機構一覽）均承諾不會透過任何即時信息（如短信、WhatsApp、微信等）發送超連結索取市民個人和信用卡資料。當收到任何即時信息要求提供敏感的個人或信用卡資料（包括登入密碼和一次性密碼），市民應小心核實對方身分。

2.勿設定自動填寫銀行一次性密碼（OTP）

進行信用卡交易、或新增信用卡至手機支付工具（如Apple Pay、Google Pay）時，銀行會發出一次性密碼（OTP）手機短訊核實身分。金管局稱不少騙徒以虛假短訊指示事主輸入資料和收取OTP，藉此綁定事主信用卡至其手機支付工具消費，若設定為自動填OTP密碼，市民未必會留意短訊內OTP密碼的作用，可能因此蒙受損失。

3.電話突然訊號全無應提高警覺

有騙徒會以「偷換SIM卡」方法，冒充事主致電流動服務供應商要求補領手機SIM卡，若騙徒成功獲得信任，供應商會終止事主SIM卡，並向騙徒補發新卡，令騙徒可以執行需要OTP授權的交易。匯豐銀行提醒，若流動裝置長時間無來電或訊息，應提高警覺並即時與服務供應商聯絡；另外，若接連收到不明來電，切勿關掉電話，以防是騙徒故意騷擾誘使機主關機。

資料來源：金管局、匯豐銀行