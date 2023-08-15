消委會：坐月可沖涼洗頭　盡快抹身吹乾頭髮 (13:07)

女士產後坐月，坊間有說坐月期間洗頭沖涼會導致產婦「入風」而長遠影響身體，消委會引述中大醫學院那打素護理學院專業顧問盧慧詩，表示現時普遍家庭具備條件配置熱水爐、風筒、暖爐等電器產品，產婦坐月期間若身體狀況許可，在沖涼洗頭後盡快抹乾身體和吹乾頭髮，並注意保暖，並不會影響健康。盧慧詩提醒，長時間不沖涼洗頭會令皮膚上堆積細菌和皮屑，長遠影響個人的衛生狀況，增加出現皮膚感染的風險。
術後病人可淋浴 防水敷料護傷口
部分人於接受手術後，或會有行動不便及害怕傷口沾水而選擇暫時不沖涼洗頭，盧慧詩建議手術後病人應先按指示護理傷口，例如在傷口部分使用具防水功能的敷料，並選擇淋浴。照顧者可使用摺疊式或充氣式洗頭盆，助病人以平臥或仰臥方式洗頭，又或是用「洗頭洗澡機」，靠喉管即時噴出清水和吸回泡沫。若病人身體狀況不許可，可使用免沖水洗髮用品作暫時折衷方法。
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