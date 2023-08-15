消委會：坐月可沖涼洗頭　盡快抹身吹乾頭髮 (13:07)

術後病人可淋浴 防水敷料護傷口

部分人於接受手術後，或會有行動不便及害怕傷口沾水而選擇暫時不沖涼洗頭，盧慧詩建議手術後病人應先按指示護理傷口，例如在傷口部分使用具防水功能的敷料，並選擇淋浴。照顧者可使用摺疊式或充氣式洗頭盆，助病人以平臥或仰臥方式洗頭，又或是用「洗頭洗澡機」，靠喉管即時噴出清水和吸回泡沫。若病人身體狀況不許可，可使用免沖水洗髮用品作暫時折衷方法。

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