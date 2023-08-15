明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

消委會：坐月可沖涼洗頭　盡快抹身吹乾頭髮 (13:07)

女士產後坐月，坊間有說坐月期間洗頭沖涼會導致產婦「入風」而長遠影響身體，消委會引述中大醫學院那打素護理學院專業顧問盧慧詩，表示現時普遍家庭具備條件配置熱水爐、風筒、暖爐等電器產品，產婦坐月期間若身體狀況許可，在沖涼洗頭後盡快抹乾身體和吹乾頭髮，並注意保暖，並不會影響健康。盧慧詩提醒，長時間不沖涼洗頭會令皮膚上堆積細菌和皮屑，長遠影響個人的衛生狀況，增加出現皮膚感染的風險。

術後病人可淋浴　防水敷料護傷口

部分人於接受手術後，或會有行動不便及害怕傷口沾水而選擇暫時不沖涼洗頭，盧慧詩建議手術後病人應先按指示護理傷口，例如在傷口部分使用具防水功能的敷料，並選擇淋浴。照顧者可使用摺疊式或充氣式洗頭盆，助病人以平臥或仰臥方式洗頭，又或是用「洗頭洗澡機」，靠喉管即時噴出清水和吸回泡沫。若病人身體狀況不許可，可使用免沖水洗髮用品作暫時折衷方法。

消委會．免沖水洗髮用品 相關報道：

免沖水洗髮用品｜慎防Dry Shampoo含致癌物「苯」　消委會建議選非氣壓罐噴霧產品【名單：兩產品不含香料致敏物】

免沖水洗髮用品｜壓縮氣罐裝免冲水洗髮用品或含致癌物

消委會測試 其他報道：

爽膚水｜13款爽膚水不含致敏香料兼總評滿分【附名單】

爽膚水｜9款爽膚水含致敏香料超出歐盟上限

消委會潔面4貼士　提醒濕疹、敏感肌、乾性皮膚不宜用含果酸類成分爽膚水

瑜伽褲｜7款瑜伽褲整體表現較好 lululemon總評滿分【附名單】

消委會：洗運動衣物勿用柔順劑免氣味殘留 瑜伽褲機洗宜裏外反轉

痛症療程投訴｜疑患認知障礙症者半年購逾百萬療程　消委會籲避免預繳

相關字詞﹕消委會 免沖水洗髮用品 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞