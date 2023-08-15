消委會．瑜伽褲｜7款瑜伽褲整體表現較好　lululemon總評滿分【附名單】 (12:19)

瑜伽褲有彈性，除了運動，不少人將瑜伽褲視作日常休閒服。消委會測試市面上20款女裝瑜伽運動褲，發現各樣本的拉伸彈性表現極參差。測試中有7款瑜伽褲整體表現較好（牌子、產品名稱或識別／大約零售價／聲稱原產地／整體舒適程度／拉伸彈性整體表現／整體耐用程度／總評）：