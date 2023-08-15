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消委會．瑜伽褲｜7款瑜伽褲整體表現較好　lululemon總評滿分【附名單】 (12:19)

瑜伽褲有彈性，除了運動，不少人將瑜伽褲視作日常休閒服。消委會測試市面上20款女裝瑜伽運動褲，發現各樣本的拉伸彈性表現極參差。測試中有7款瑜伽褲整體表現較好（牌子、產品名稱或識別／大約零售價／聲稱原產地／整體舒適程度／拉伸彈性整體表現／整體耐用程度／總評）：

●總評獲最高5分，穿着舒適程度高，拉伸彈性表現優異：

lululemon Align High-Rise Pant 24" Asia Fit／$880／越南／4.5／5／4.5／5

●透氣及快乾程度高：

GU Women Sports Leggings GA／$149／中國／5／4／4.5／4.5

PUMA Train PUMA STRONG HW Tight／$299／越南／5／4／4／4.5

●拉伸彈性表現優異：

Too Chill for Yoga Chill Premium Meguro Sports Pants／$319／中國／4.5／5／4.5／4.5

Nike Zenvy Legging 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲／$799／中國／4.5／5／4.5／4.5

●拉伸後回復度高：

adidas Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG／$699／中國／4／4.5／4.5／4.5

●透氣性能佳：

TITIKA Zero Touch Leggings 25"／$590／—／4／4／4.5／4.5

瑜伽褲 實用資訊：

消委會：洗運動衣物勿用柔順劑免氣味殘留 瑜伽褲機洗宜裏外反轉

瑜伽褲不宜長時間穿 醫生提醒或增陰道炎皮膚炎風險

瑜伽褲拉力回彈力好 吸濕排汗相對較弱 紡織系教授提醒：長時間穿更快變黃變舊【附揀瑜伽褲貼士】

消委會測試 其他報道：

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