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消委會．免沖水洗髮用品｜慎防Dry Shampoo含致癌物「苯」　消委會建議選非氣壓罐噴霧產品【名單：兩產品不含香料致敏物】 (11:36)

患病、坐月或露營期間，未必方便洗頭，有人會用免沖水洗髮用品dry shampoo）。不過，消委會指出，美國食品及藥物管理局（FDA）去年發現部分批次免沖水洗髮產品檢出高濃度致癌物苯（benzene），消委會分析本港市面21款產品成分，並解釋免沖水洗髮用品可能出現苯的原因。

苯或因溶劑殘餘、污染物存在於化妝品

消委會綜合海外研究資料解釋，在製造化妝品（包括免沖水洗髮噴霧）過程中，一般不會添加苯，但苯天然存在於原油（crude oil），亦是精煉過程中產生的副產品，因此苯可能因溶劑殘餘、有機推進劑的雜質或其他污染物等原因而無可避免地存在於成品中。當使用壓縮氣罐裝產品時，會噴出石油氣氣體，可能同時噴出苯。

非氣壓罐噴霧產品相對較安全

在消委會測試的21款免沖水洗髮產品，11款屬壓縮氣罐噴霧產品，全部均標示含有丁烷（butane）、異丁烷（isobutane）、丙烷（propane）或氫氟碳化合物152a（hydrofluorocarbon 152a）等石油氣氣體成分。消委會指出，使用非氣壓罐噴霧產品相對較安全，例如是粉末或粉末噴劑、一般液體噴霧，以及啫喱或慕絲等，理論上檢出大量苯的風險較低。

於消委會測試中，有兩款非氣壓罐噴霧產品更是不含香料致敏物（品牌及產品名稱／聲稱來源地／標示容量／大約零售價）：

．Briogeo Scalp Revival Charcoal + Biotin Dry Shampoo／美國／50克／$210

．無印良品乾洗洗髮劑／日本／100毫升／$68

消委會提醒，無論使用哪類型產品，須保持室內空氣流通，避免經由呼吸吸入氣體或者氣霧中的物質；切勿噴向眼睛，亦要遠離食物和飲品。如選用壓縮氣罐產品，使用時噴嘴應與髮根保持適當距離。

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