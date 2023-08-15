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消委會潔面4貼士　提醒濕疹、敏感肌、乾性皮膚不宜用含果酸類成分爽膚水 (12:43)

護膚潔面產品五花八門，消委會引述皮膚科醫生提醒，每日使用潔面產品洗臉已能夠清除日常皮膚表面和毛孔內的污垢，於潔面後使用保濕產品能為皮膚提供所需的水分和保護，倘再用爽膚水進一步清潔皮膚，或會因過度清潔而增加過敏風險。市民可參考以下消委會提供選擇護膚品和護理皮膚4貼士。

1.正確潔面法：早上用清水　晚上用洗面產品

大部分人在早上起牀時，皮膚不會有太多的污垢和油脂，可只用清水潔面，晚上才使用洗面產品清除污垢和多餘油脂。冬季應避免使用熱水洗臉，不應頻密使用磨砂或深層清潔用品。

2.了解爽膚水成分及功效

甘油：保濕滋潤，不會造成致敏

透明質酸：保濕、減少皺紋

水楊酸：去角質、控油

果酸類（AHA）成分：清潔多餘油分、去除老化角質層。果酸類成分包括甘醇酸（Glycolic  Acid）、乳酸 （Lactic Acid）、蘋果酸（Malic  Acid）和檸檬酸（Citric  Acid）等，有濕疹、敏感性或乾性皮膚人士不應選用含這類物質的爽膚水，減低敏感風險。

3.強效去油、去角質產品或增敏感風險

香港天氣炎熱潮濕，皮膚容易出油，形成黑頭、粉刺甚至暗瘡。使用「強效去油」、「去角質」產品雖然令皮膚感覺更清爽，但過度清潔皮膚，會把保護肌膚的油指去掉，或令皮膚角質層變薄，增加敏感風險。

4.爽膚水開封後應在限期內用完

由於大部分爽膚水含水量較高，在有效日期後防腐劑或已失去效用，可能增加細菌或微生物滋生的風險。而開封後因為產品與空氣或皮膚接觸，同樣會增加微生物滋長的風險。產品一旦開封，應在限期內用完。

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