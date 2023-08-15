消委會潔面4貼士　提醒濕疹、敏感肌、乾性皮膚不宜用含果酸類成分爽膚水 (12:43)

1.正確潔面法：早上用清水 晚上用洗面產品

大部分人在早上起牀時，皮膚不會有太多的污垢和油脂，可只用清水潔面，晚上才使用洗面產品清除污垢和多餘油脂。冬季應避免使用熱水洗臉，不應頻密使用磨砂或深層清潔用品。

2.了解爽膚水成分及功效

甘油：保濕滋潤，不會造成致敏

透明質酸：保濕、減少皺紋

水楊酸：去角質、控油

果酸類（AHA）成分：清潔多餘油分、去除老化角質層。果酸類成分包括甘醇酸（Glycolic Acid）、乳酸 （Lactic Acid）、蘋果酸（Malic Acid）和檸檬酸（Citric Acid）等，有濕疹、敏感性或乾性皮膚人士不應選用含這類物質的爽膚水，減低敏感風險。

3.強效去油、去角質產品或增敏感風險

香港天氣炎熱潮濕，皮膚容易出油，形成黑頭、粉刺甚至暗瘡。使用「強效去油」、「去角質」產品雖然令皮膚感覺更清爽，但過度清潔皮膚，會把保護肌膚的油指去掉，或令皮膚角質層變薄，增加敏感風險。

4.爽膚水開封後應在限期內用完

由於大部分爽膚水含水量較高，在有效日期後防腐劑或已失去效用，可能增加細菌或微生物滋生的風險。而開封後因為產品與空氣或皮膚接觸，同樣會增加微生物滋長的風險。產品一旦開封，應在限期內用完。

消委會．爽膚水 相關報道：

13款爽膚水不含致敏香料兼總評滿分【附名單】

消委會指9款爽膚水含致敏香料超出歐盟上限 3款樣本未提致敏成份交海關跟進

消委會測試 其他報道：

免沖水洗髮用品｜慎防Dry Shampoo含致癌物「苯」 消委會建議選非氣壓罐噴霧產品【名單：兩產品不含香料致敏物】

免沖水洗髮用品｜壓縮氣罐裝免冲水洗髮用品或含致癌物

消委會：坐月可沖涼洗頭 盡快抹身吹乾頭髮

瑜伽褲｜7款瑜伽褲整體表現較好 lululemon總評滿分【附名單】

消委會：洗運動衣物勿用柔順劑免氣味殘留 瑜伽褲機洗宜裏外反轉

痛症療程投訴｜購7萬元療程未止痛反需入院

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX