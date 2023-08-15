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消委會．爽膚水｜13款爽膚水不含致敏香料兼總評滿分【附名單】 (10:16)

9款爽膚水含致敏香料　消委會提醒留意成分（採訪、拍攝及剪接：莊靜芝）

爽膚水一般在潔面後使用，消委會測試市面上25款爽膚水產品，有13款未有檢出致敏香料及可致敏或可能影響生殖系統的防腐劑，總評獲5分滿分，當中The Ordinary甘醇酸7%去角質爽膚水售價$107（240毫升），每毫升價格為$0.45屬最低；Glycel活泉多元爽膚水售價$470（120毫升），每毫升價格為$3.92屬最高。

13款爽膚水不含致敏香料兼總評滿分（品牌及產品名稱 ／容量／建議零售價／每毫升大約零售價／聲稱來源地）

APIVITA Tonic Lotion (Soothing & Moisturizing Toner - face lavender & honey)／200毫升／$180／$0.9／希臘

BIOSSANCE Squalane + BHA Pore Minimizing Toner／120毫升／$280／$2.33／美國

CAUDALIE 葡萄籽清新活力爽膚水／200毫升／$180／$0.9／法國

Cetaphil 透亮抗敏爽膚水／150毫升／$108／$0.72／韓國

Etude SoonJung pH5.5 Relief Toner／200毫升／$135／$0.68／韓國

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水／250毫升／$355／$1.42／美國

SEPHORA Clarifying Toner／200毫升／$140／$0.7／法國

Glycel 活泉多元爽膚水／120毫升／$470／$3.92／瑞士

Joseristine 細緻毛孔爽膚液／150毫升／$73／$0.49／香港

The Ordinary 甘醇酸7%去角質爽膚水／240毫升／$107／$0.45／加拿大

AHC 玻尿酸補水透亮機能水／100毫升／$139／$1.39／韓國

Hada Labo 肌研 卵肌去角質毛孔緊緻化妝水／170毫升／$135／$0.79／—

freeplus (Kanebo) 保濕修護化粧水／130毫升／$213／$1.64／日本

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