消委會．爽膚水｜13款爽膚水不含致敏香料兼總評滿分【附名單】 (10:16)

爽膚水一般在潔面後使用，消委會測試市面上25款爽膚水產品，有13款未有檢出致敏香料及可致敏或可能影響生殖系統的防腐劑，總評獲5分滿分，當中The Ordinary甘醇酸7%去角質爽膚水售價$107（240毫升），每毫升價格為$0.45屬最低；Glycel活泉多元爽膚水售價$470（120毫升），每毫升價格為$3.92屬最高。