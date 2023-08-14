高鐵「靈活行」推出　一文睇西九龍往返福田改票資訊【附12306手機App改票教學】 (13:10)

■「靈活行」使用資格

適用於已購買往來西九龍站至福田站車票的旅客，於乘車當天改乘其他班次，最多可使用「靈活行」免費改票3次。

■「靈活行」指定改票時段

．由西九龍站出發：在原本已訂座的車次開出前45分鐘至開車後1小時內，可使用「靈活行」改票

．由福田站出發：在原來車次開出前30分鐘至開車後1小時內，可使用「靈活行」改票

*乘客留意，倘若之前未曾改過票，改票時又未過「一般改票」的截止時間（即香港班次出發前45分鐘，或內地班次出發前30分鐘），乘客要先用「一般改票」更改行程。

■「靈活行」適用車次及車廂等級

乘客需在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇（不包括以福田為中途站的車次）。乘客僅可更改車次，不可改車廂等級。已辦理「靈活行」變更車次的車票不可退票。

另外，使用「靈活行」改票時，持二等座車票的乘客可能會被安排「無預留座位票」，即無編配座位，需站立乘車。此安排不適用於持一等座及以上車廂等級車票的旅客。

■辦理「靈活行」途徑

．12306官方手機應用程式或網站【使用12306手機應用程式「靈活行」改票教學】

．高鐵西九龍站售票機或「靈活行」自助機【使用售票機/自助機辦理「靈活行」改票教學】

．福田站售票機

*自助機暫時未有打印車票資料功能，乘客需拍攝新車票資料

「靈活行」詳情：bit.ly/3QD9IJt