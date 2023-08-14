高鐵「靈活行」推出　一文睇西九龍往返福田改票資訊【附12306手機App改票教學】 (13:10)

港鐵即日（14日）起新增「靈活行」，在原有的高鐵「一般改票」服務以外，允許往來高鐵西九龍站至福田站的乘客在乘車當天的指定時段內臨時「改票」，乘客不論早到或遲到，都可即日改乘當天其他指定班次，手續費全免。本文整合「靈活行」重點及使用教學。
■「靈活行」使用資格
適用於已購買往來西九龍站至福田站車票的旅客，於乘車當天改乘其他班次，最多可使用「靈活行」免費改票3次。
■「靈活行」指定改票時段
．由西九龍站出發：在原本已訂座的車次開出前45分鐘至開車後1小時內，可使用「靈活行」改票
．由福田站出發：在原來車次開出前30分鐘至開車後1小時內，可使用「靈活行」改票
*乘客留意，倘若之前未曾改過票，改票時又未過「一般改票」的截止時間（即香港班次出發前45分鐘，或內地班次出發前30分鐘），乘客要先用「一般改票」更改行程。
■「靈活行」適用車次及車廂等級
乘客需在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇（不包括以福田為中途站的車次）。乘客僅可更改車次，不可改車廂等級。已辦理「靈活行」變更車次的車票不可退票。
另外，使用「靈活行」改票時，持二等座車票的乘客可能會被安排「無預留座位票」，即無編配座位，需站立乘車。此安排不適用於持一等座及以上車廂等級車票的旅客。
■辦理「靈活行」途徑
．12306官方手機應用程式或網站【使用12306手機應用程式「靈活行」改票教學】
．高鐵西九龍站售票機或「靈活行」自助機【使用售票機/自助機辦理「靈活行」改票教學】
．福田站售票機
*自助機暫時未有打印車票資料功能，乘客需拍攝新車票資料
「靈活行」詳情：bit.ly/3QD9IJt