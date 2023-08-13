天氣｜周一料有驟雨雷暴　天文台預報一連九日有雨 (18:45)

下午4時，颱風蘭恩集結在大阪之東南約560公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向日本本州。

【11:16】天文台在上午11時15分取消黃色暴雨警告信號。

【10:45】天文台上午10時10分表示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快前往安全地方躲避。約上午10時05分，青洲錄得每小時約70公里強陣風。天文台亦已於上午10時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。

本港地區今日天氣預測：大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，日間雨勢頗大。吹和緩西南風，風勢間中清勁。展望明日仍然有幾陣驟雨及雷暴。周二天色較為明朗。本周中後期天氣漸轉不穩定。

一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。上午10時，颱風蘭恩集結在大阪之東南約630公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向日本本州。

天文台上午8時40分發出雷暴警告，預料香港間中有狂風雷暴。（天文台）