炮台歷史知多少？海防博物館設史蹟徑賞堡壘炮台　東涌炮台曾作校舍 (13:18)

炮台歷史大家知多少？本港現時仍有不少炮台遺址，分佈香港、九龍、新界，不妨計劃行程，逐一細味箇中的歷史。
●筲箕灣海防博物館炮台
位於筲箕灣的香港海防博物館，於2022年11月完成翻新並重新免費開放，內裏的「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」設置了24個史蹟點，包括建在岸邊岩洞內的魚雷發射站、屹立山嶺上的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等。據博物館資料，鯉魚門海峽位於維港的東面，是香港和九龍間最狹窄的水道，屬戰略重地。面對歐洲列強威脅，英軍於1880年代在海峽南邊的筲箕灣阿公岩一帶興建一系列的防禦工事，包括1887年建成的鯉魚門炮台。（資料來源：香港海防博物館網站）
●油塘魔鬼山炮台
位於油塘的魔鬼山（亦稱作炮台山），在20世紀初，英軍在鯉魚門兩岸建立新炮台，其中包括魔鬼山的砵甸乍和歌賦炮台，以提升鯉魚門海峽防衛力量。現時遺留下來的炮台和堡壘已殘破不堪，但仍具歷史和觀賞價值。康文署提醒，緩登魔鬼山到炮台遺蹟一帶的山徑頗為崎嶇，大家宜量力而為。（資料來源：香港海防博物館網站、觀塘區議會「吃喝玩樂在觀塘」網站、康文署網站）
●摩星嶺要塞炮台
摩星嶺要塞是香港大型海防炮台之一，在1911年投入使用，曾於香港戰役（1941年12月8日至25日）中歷經多場戰鬥。現存遺蹟包括炮台、瞭望台、營房及士兵操場等。摩星嶺要塞古蹟徑起點位於域多利道與摩星嶺徑交界，長約2公里，遊人沿途可參觀摩星嶺要塞的軍事遺蹟。（資料來源：民政事務總署「香港自遊樂在18區」網站）
●龍虎山郊野公園松林炮台
港島龍虎山郊野公園園內最大特色為松林炮台及堡壘等遺蹟。早於十九世紀末，駐港英政府便在此興建炮台，至1905年竣工，海拔307米的炮台足以提升港島西部防禦能力。隨着空軍力量在二戰前崛起，松林炮台亦升級為防空炮台，並加建營房等設施，防禦對象也從法國和俄國，換成日本。直至1941年日軍攻佔香港，炮台在猛烈空襲下報廢，該處的指揮部、觀察台、彈藥庫，甚至洗手間均完整保留，遊人可沿長400米的歷史徑，認識戰爭歲月。（資料來源：漁護署）
●東涌炮台
東涌炮台在清代稱為東涌所城，為大鵬右營的水師總部。炮台入口之花崗石額刻有道光十二年（1832年）字樣，為建造年代。自新界在1898年租借給英國，清兵自炮台撤退後，炮台先用作警署，後用作華英中學校舍、東涌鄉事委員會及東涌公立學校。東涌公立學校於2003年停辦。東涌炮台於1979年列為古蹟。（資料來源：古物古蹟辦事處）
●東龍洲炮台
東龍洲是西貢最南端的島嶼，位於東北部的佔地共約三公頃的營區及清代炮台遺址在1979年劃為東龍洲炮台特別地區。東龍洲炮台於清朝康熙年間（1662年至1722年）建造，用以防禦海盜。炮台呈長方型，長33.5米，闊22.5米，被3米高的圍牆所包圍，出入口設於北面的圍牆。（資料來源：漁護署）
相片來源：海防博物館、漁護署、民政總署、古蹟辦、觀塘區議會