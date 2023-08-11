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八旬翁登太空如願　18歲女成最年輕太空遊客 (18:58)

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）周四（10日）將首批3名觀光客送上太空感受無重狀態，他們分別是英國前奧運獨木舟選手、80歲Jon Goodwin，以及女健身教練Keisha Schahaff及18歲女兒Anastatia Mayers。

Goodwin在2005年購買太空機票，惟在9年後證實患上柏金遜症，本以為太空夢碎，幸最終通過體力測試圓夢，「這無疑是我人生中最興奮的一天」。

Schahaff及Mayers則是前年在維珍銀河一個慈善抽獎活動上贏得太空機票，成為最年輕太空遊客的Mayers稱，感覺與地球多了聯繫，日後會更想探索這個世界。

維珍銀河自2004年成立以來已預售出約800張太空機票，其中600張在2005至2014年以票價20萬至25萬美元販售，此後賣出的200張票價為45萬美元。

（法新社）

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