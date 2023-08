八旬翁登太空如願　18歲女成最年輕太空遊客 (18:58)

Goodwin在2005年購買太空機票,惟在9年後證實患上柏金遜症,本以為太空夢碎,幸最終通過體力測試圓夢,「這無疑是我人生中最興奮的一天」。

Schahaff及Mayers則是前年在維珍銀河一個慈善抽獎活動上贏得太空機票,成為最年輕太空遊客的Mayers稱,感覺與地球多了聯繫,日後會更想探索這個世界。

維珍銀河自2004年成立以來已預售出約800張太空機票,其中600張在2005至2014年以票價20萬至25萬美元販售,此後賣出的200張票價為45萬美元。

That magical moment when your dreams comes true #Galactic02 pic.twitter.com/k5NsNlXb6u— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023