全球暖化山火頻繁　一文了解今年多地山火 (16:42)

夏威夷山火

夏威夷8月8日至9日發生當地有紀錄以來最嚴重山火災難，毛伊島西部歷史城鎮拉海納幾近完全被焚毁。截至8月11日早上，山火釀成至少53人死亡。相關報道：夏威夷空前山火 燬歷史名鎮36死 颶風影響助蔓延 有居民跳海逃生逾萬遊客疏散

葡萄牙山火

葡萄牙南部8月上旬山火隨高溫而至，鄰近西班牙亦面臨酷然天氣，兩國多地氣溫高至40°C。西班牙靠近法國邊境地區亦有山火。法國南部今年4月亦曾發生山火。

希臘山火

希臘7月中下旬接連有3個島嶼發生山火，一架加拿大航空飛機在撲滅山火時墜毀，機上兩名分別34歲及27歲機師罹難。另外，一名畜牧員燒焦的遺體被發現在一間偏僻棚屋內。

阿爾及利亞山火

北非國家阿爾及利亞7月下旬發生山火，造成34人死亡，包括10名協助救火的軍人。受熱浪侵襲，北非有地區曾一度錄得49°C。

加拿大山火

加拿大山火不斷，法新社7月中報道，該國今年發生山火面積達1000萬公頃，接近葡萄牙全國面積。BBC於7月報道，有兩名消防員因救火殉職。

韓國首爾山火

韓國首爾今年4月發生山火，韓聯社曾報道一名八旬翁在家中身亡，而居所被燒毁。

（綜合報道）