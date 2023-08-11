全球暖化山火頻繁　一文了解今年多地山火 (16:42)

全球暖化或令山火變得更頻繁，夏威夷的嚴重山火災難致毛伊島西部歷史城鎮拉海納幾近完全被焚毁，今年全球多地亦曾出現山火。相關報道：全球暖化助燃 野火不再純野生
夏威夷山火
夏威夷8月8日至9日發生當地有紀錄以來最嚴重山火災難，毛伊島西部歷史城鎮拉海納幾近完全被焚毁。截至8月11日早上，山火釀成至少53人死亡。相關報道：夏威夷空前山火 燬歷史名鎮36死 颶風影響助蔓延 有居民跳海逃生逾萬遊客疏散
葡萄牙山火
葡萄牙南部8月上旬山火隨高溫而至，鄰近西班牙亦面臨酷然天氣，兩國多地氣溫高至40°C。西班牙靠近法國邊境地區亦有山火。法國南部今年4月亦曾發生山火。
希臘山火
希臘7月中下旬接連有3個島嶼發生山火，一架加拿大航空飛機在撲滅山火時墜毀，機上兩名分別34歲及27歲機師罹難。另外，一名畜牧員燒焦的遺體被發現在一間偏僻棚屋內。
阿爾及利亞山火
北非國家阿爾及利亞7月下旬發生山火，造成34人死亡，包括10名協助救火的軍人。受熱浪侵襲，北非有地區曾一度錄得49°C。
加拿大山火
加拿大山火不斷，法新社7月中報道，該國今年發生山火面積達1000萬公頃，接近葡萄牙全國面積。BBC於7月報道，有兩名消防員因救火殉職。
韓國首爾山火
韓國首爾今年4月發生山火，韓聯社曾報道一名八旬翁在家中身亡，而居所被燒毁。