64歲瑞士剪紙藝術家Marianne Dubuis利用放大鏡、剪刀和刻刀,為瑞士傳統剪紙藝術加入現代感和詩意,手工精細。作品獲讚充滿生活情感,曾於瑞士、法國、德國和日本展出。她表示,從小喜歡剪紙,現時每日用約六小時剪紙。Marianne Dubuis的作品現於瑞士西部代堡(Chateau d'Oex)的藝術館(The Museum of the Old Pays-d'Enhaut)展出,展期至9月3日。(法新社)