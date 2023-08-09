收銀車8月停何文田、佐敦、中上環、鴨脷洲、深水埗【附8月收銀車日程】 (16:30)

金管局公布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」8月日程表，兩車即日起至8月13日分別停泊在何文田愛民邨衛民樓對出平台及佐敦廣東道575號路旁停車處，之後會去中環、上環、鴨脷洲及深水埗等，為市民免費回收硬幣，可選擇存入電子錢包、八達通，或換成紙幣。
收銀車服務時段：上午10時至晚上7時
收銀車1號本月日程：
即日起至8月13日：何文田愛民邨衛民樓對出平台（8月10日暫停）
8月14至15日：中環昃臣道路旁停車處
8月17至20日：上環永樂街118號路旁停車處（近上環文化廣場，8月16日暫停）
8月21至27日：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈門外路旁停車處（8月23日暫停）
收銀車2號本月日程：
即日起至8月13日：佐敦廣東道575號路旁停車處（8月9日暫停）
8月14至20日：鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓（8月15日暫停）
8月21至27日：深水埗富昌邨富旺樓（8月25日暫停）
收銀車往後日程可參見硬幣收集計劃網站。
換幣服務「換幣龍」商場兌換散銀
想「清神沙」，除了收銀車，換幣服務「換幣龍」亦於各區商場設散銀兌換服務站，市民可即時兌換硬幣，選擇存入八達通、銀行帳戶、電子錢包等，或可兌換電子禮劵，以及捐至指定慈善機構。留意部分服務如存入八達通、銀行帳戶等會收取10%手續費。[服務站地點]
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