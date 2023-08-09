收銀車8月停何文田、佐敦、中上環、鴨脷洲、深水埗【附8月收銀車日程】 (16:30)

金管局公布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」8月日程表，兩車即日起至8月13日分別停泊在何文田愛民邨衛民樓對出平台及佐敦廣東道575號路旁停車處，之後會去中環、上環、鴨脷洲及深水埗等，為市民免費回收硬幣，可選擇存入電子錢包、八達通，或換成紙幣。