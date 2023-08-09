8月15日全國生態日｜免費活動一文睇：嘉道理農場、鳳園蝴蝶保育區、濕地公園8.15免費開放　環保署「綠綠賞」特別折【附免費導賞團連結】 (17:26)

8月15日是全國生態日，本港當日將舉行多項免費活動，嘉道理農場暨植物園、鳳園蝴蝶保育區和香港濕地公園將免費開放、舉辦不同免費活動，助大眾認識本港自然生態。以下綜合8月15日免費開放地點、部分免費導賞團、活動和優惠詳情。部分活動名額有限，先到先得。
●免費開放地點
嘉道理農場暨植物園
時間︰9:30am-4:30pm
地點︰大埔林錦公路
8月15日活動詳情：bit.ly/3YoMhpg
香港濕地公園
時間︰10:00am-5:00pm
地點︰天水圍濕地公園路
鳳園蝴蝶保育區
時間︰9:30am-5:00pm
地點︰大埔汀角路鳳園村150號
●免費導賞團或其他活動
綠色力量——人生幾「河」南生圍探索之旅
時間︰9:30am-11:45am、10:00am-12:15nn、2:00pm-4:15pm、2:30pm-4:45pm
集合地點：港鐵元朗站
名額：每一時段25人（名額以抽籤決定，8月11日中午12:00截止報名）
綠色力量——「塱原-歷史‧保育‧雀鳥」探索之旅
時間︰10:00am-11:30am、3:00pm-4:30pm
集合地點：河上鄉小巴總站
名額：每一時段20人（名額以抽籤決定，8月11日中午12:00截止報名）
香港海洋公園保育基金——猴子生態導賞團
時間︰10:00am-10:30am、11:00am-11:30pm
導賞地點：金山郊野公園（麥理浩徑第6段）
名額：每團最多20人（8月13日中午12:00截止報名）
詳情：rb.gy/62ek7
郊野公園自然導賞
時間︰10:00am-4:00pm（可即場參與，毋須報名）
地點：城門郊野公園蝴蝶園，大欖郊野公園大棠山道，大帽山郊野公園扶輪公園，獅子會自然教育中心，大埔滘自然護理區，薄扶林郊野公園（港島徑第一段），林邊生物多樣性自然教育中心，昂坪自然中心
香港濕地公園——「濕地互動世界」公眾導賞團
時間︰2:15pm-3:00pm、3:30pm-4:15pm
地點：天水圍濕地公園路
名額：每節15人（可於活動前10分鐘到訪客中心2號導覽點報名，先到先得）
濕地探索中心工作坊
地點：香港濕地公園濕地探索中心——水文軒
時間：11:30am、2:45pm、3:30pm
名額：每節15人（可於活動前10分鐘到訪客中心2號導覽點報名，先到先得）
更多活動：rb.gy/x8qsb
●優惠：環保署 「綠綠賞」特別折日
在綠在區區的回收環保站、回收便利點（不包括回收流動點），設有禮品兌換機的智能回收設施，或利用「綠綠賞」手機應用程式，以81.5折積分兌換禮品。［詳情］