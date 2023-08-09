8月15日全國生態日｜免費活動一文睇：嘉道理農場、鳳園蝴蝶保育區、濕地公園8.15免費開放　環保署「綠綠賞」特別折【附免費導賞團連結】 (17:26)

●免費開放地點

嘉道理農場暨植物園

時間︰9:30am-4:30pm

地點︰大埔林錦公路

8月15日活動詳情：bit.ly/3YoMhpg

香港濕地公園

時間︰10:00am-5:00pm

地點︰天水圍濕地公園路

詳情：bit.ly/3OIAhM5

鳳園蝴蝶保育區

時間︰9:30am-5:00pm

地點︰大埔汀角路鳳園村150號

詳情：bit.ly/3rV34nE

●免費導賞團或其他活動

綠色力量——人生幾「河」南生圍探索之旅

時間︰9:30am-11:45am、10:00am-12:15nn、2:00pm-4:15pm、2:30pm-4:45pm

集合地點：港鐵元朗站

名額：每一時段25人（名額以抽籤決定，8月11日中午12:00截止報名）

詳情：bit.ly/3YsWn8s

綠色力量——「塱原-歷史‧保育‧雀鳥」探索之旅

時間︰10:00am-11:30am、3:00pm-4:30pm

集合地點：河上鄉小巴總站

名額：每一時段20人（名額以抽籤決定，8月11日中午12:00截止報名）

詳情：bit.ly/3YsWn8s

香港海洋公園保育基金——猴子生態導賞團

時間︰10:00am-10:30am、11:00am-11:30pm

導賞地點：金山郊野公園（麥理浩徑第6段）

名額：每團最多20人（8月13日中午12:00截止報名）

詳情：rb.gy/62ek7

郊野公園自然導賞

時間︰10:00am-4:00pm（可即場參與，毋須報名）

地點：城門郊野公園蝴蝶園，大欖郊野公園大棠山道，大帽山郊野公園扶輪公園，獅子會自然教育中心，大埔滘自然護理區，薄扶林郊野公園（港島徑第一段），林邊生物多樣性自然教育中心，昂坪自然中心

詳情：bit.ly/3Kwm9TC

香港濕地公園——「濕地互動世界」公眾導賞團

時間︰2:15pm-3:00pm、3:30pm-4:15pm

地點：天水圍濕地公園路

名額：每節15人（可於活動前10分鐘到訪客中心2號導覽點報名，先到先得）

詳情：www.wetlandpark.gov.hk/tc

濕地探索中心工作坊

地點：香港濕地公園濕地探索中心——水文軒

時間：11:30am、2:45pm、3:30pm

名額：每節15人（可於活動前10分鐘到訪客中心2號導覽點報名，先到先得）

詳情：bit.ly/47pCS52

更多活動：rb.gy/x8qsb

●優惠：環保署 「綠綠賞」特別折日

在綠在區區的回收環保站、回收便利點（不包括回收流動點），設有禮品兌換機的智能回收設施，或利用「綠綠賞」手機應用程式，以81.5折積分兌換禮品。［詳情］