長者憂銀行不安全提走存款後被盜　銀行存款獲50萬元法定保障　支付工具款項不受保 (19:37)

日前有長者擔心錢放銀行不安全，提取53萬元現金後被盜竊【詳見：九旬婦提53萬現鈔放手推車 子如廁4賊盜走】。根據香港存款保障委員會的「存款保障計劃」，所有存放於計劃成員銀行香港辦事處合資格存款均受法律保障，若銀行倒閉，市民可獲最高達50萬港元補償，無毋申請手續，但留意支付工具如八達通、PayMe等內的款項並不受相關保障。目前存款保障上限擬增至80萬，正進行公眾諮詢期至10月12日止。本文整理存保計劃要點。
存保計劃要求所有持牌銀行參與，計劃成員銀行須供款作為補償資金來源，市民毋須申請便可獲保障。目前只有2間銀行獲豁免而不參與計劃，包括裕信（德國）銀行股份有限公司及Deutsche Bank Aktiengesellschaft。
存款保障計劃要點
．市民在每間銀行的合資格存款均有50萬港元補償上限
．港元、人民幣及外幣存款均受保障
．存款者於同一銀行内不同戶口的存款會合併計算
．支付工具內的錢不受保障，如八達通、PayMe等
．若銀行倒閉，市民毋需申請索償，存保會將查核資料識別受影響存款人作安排
受保障的存款
．各類常見存款戶口，如儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於5年的定期存款
．個人（包括聯名戶口）或公司持有的存款
．用作抵押的存款
不受保障的存款
．結構性存款（如外幣掛鈎及股票掛鈎存款）
．年期超過5年的定期存款
．不記名票據（如不記名存款證）
．離岸存款（如存放於成員銀行在内地或海外辦事處的存款）
資料來源：香港存款保障委員會