長者憂銀行不安全提走存款後被盜　銀行存款獲50萬元法定保障　支付工具款項不受保 (19:37)

存保計劃要求所有持牌銀行參與，計劃成員銀行須供款作為補償資金來源，市民毋須申請便可獲保障。目前只有2間銀行獲豁免而不參與計劃，包括裕信（德國）銀行股份有限公司及Deutsche Bank Aktiengesellschaft。

存款保障計劃要點

．市民在每間銀行的合資格存款均有50萬港元補償上限

．港元、人民幣及外幣存款均受保障

．存款者於同一銀行内不同戶口的存款會合併計算

．支付工具內的錢不受保障，如八達通、PayMe等

．若銀行倒閉，市民毋需申請索償，存保會將查核資料識別受影響存款人作安排

受保障的存款

．各類常見存款戶口，如儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於5年的定期存款

．個人（包括聯名戶口）或公司持有的存款

．用作抵押的存款

不受保障的存款

．結構性存款（如外幣掛鈎及股票掛鈎存款）

．年期超過5年的定期存款

．不記名票據（如不記名存款證）

．離岸存款（如存放於成員銀行在内地或海外辦事處的存款）

資料來源：香港存款保障委員會

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