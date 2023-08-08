明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

長者憂銀行不安全提走存款後被盜　銀行存款獲50萬元法定保障　支付工具款項不受保 (19:37)

日前有長者擔心錢放銀行不安全，提取53萬元現金後被盜竊【詳見：九旬婦提53萬現鈔放手推車 子如廁4賊盜走】。根據香港存款保障委員會的「存款保障計劃」，所有存放於計劃成員銀行香港辦事處合資格存款均受法律保障，若銀行倒閉，市民可獲最高達50萬港元補償，無毋申請手續，但留意支付工具如八達通、PayMe等內的款項並不受相關保障。目前存款保障上限擬增至80萬，正進行公眾諮詢期至10月12日止。本文整理存保計劃要點。

存保計劃要求所有持牌銀行參與，計劃成員銀行須供款作為補償資金來源，市民毋須申請便可獲保障。目前只有2間銀行獲豁免而不參與計劃，包括裕信（德國）銀行股份有限公司及Deutsche Bank Aktiengesellschaft。

存款保障計劃要點

．市民在每間銀行的合資格存款均有50萬港元補償上限

．港元、人民幣及外幣存款均受保障

．存款者於同一銀行内不同戶口的存款會合併計算

．支付工具內的錢不受保障，如八達通、PayMe等

．若銀行倒閉，市民毋需申請索償，存保會將查核資料識別受影響存款人作安排

受保障的存款

．各類常見存款戶口，如儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於5年的定期存款

．個人（包括聯名戶口）或公司持有的存款

．用作抵押的存款

不受保障的存款

．結構性存款（如外幣掛鈎及股票掛鈎存款）

．年期超過5年的定期存款

．不記名票據（如不記名存款證）

．離岸存款（如存放於成員銀行在内地或海外辦事處的存款）

資料來源：香港存款保障委員會

存款保障　相關報道：

存款保障上限擬增至80萬 今起諮詢 人均GDP比率逾200% 九成存戶獲全額保障

相關字詞﹕存款保障 存款保障委員會 存款保障計劃 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞