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8月暑假親子好去處　港九新界、室內戶外、卡通動物昆蟲主題各適其適 (10:25)

8月暑假，港九新界各大商場、展覽館、室內遊樂場、主題公園、海濱長廊繼續舉行不同主題活動，例如海洋公園新設「樹懶館」、插畫主角倉鼠「助六」走入商場、昆蟲標本供觀賞、舊木塑膠回收再生變藝術裝置等。本文綜合多個親子好去處供參考。

港島

太古城中心「小歷奇大妙趣」 10大歷險打卡區

炮台山東岸公園主題區：六角無限鏡室藝術裝置

皇室堡「WINDSOR X Kinder夏日森林奇趣歷險」

銅鑼灣時代廣場「迪士尼100周年」

赤柱廣場「FUWAFUWA•軟綿綿彈樂園」

淺水灣the pulse「FIND YOUR SUMMER GROOVE 2023」

海洋公園海濱樂園廣場變玩水熱點

海洋公園新展館「樹懶與好友」

中環ifc「Life is a Playground」創意藝術裝置

太古廣場「Summer Vibes夏日節」

西寶城「Go Wild Safari」睇珍貴動物標本

堅尼地城卑路乍灣海濱長廊：機器人力克六角互動遊樂區

九龍

海港城「Disney 100: Travel Together with Harbour City & LCX」

尖沙嘴iSQUARE「長崎喵Meow Summer」

The ONE 小王子80周年「藝遊宇宙」互動展

圓方金區「Colour Symphony」+水區Lala Woodland「KIFF嘉年華」

⬤ 太空館「尼古拉•哥白尼——生平與成就」展覽

九龍灣MegaBox LEGO世界奇幻

九龍灣MegaBox「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展

九龍灣德福廣場「夢幻森之谷」

慈雲山中心「Fueki DIY快楽製造所」

荷里活廣場「Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood」

黃大仙中心「我和漢服有個約會」

始創中心「千奇百趣『藝術鳥巢』創意展」

朗豪坊向日葵「助六の郵便局」

奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館

秀茂坪商場x白爛貓「夏日大冒險」

紅磡置富都會「星閃閃『置』Happy樂團」

西九沉浸麥樂雞「趣」味

新界

葵涌life@KCC「老『玩』童」

荃灣「如心廣場X如心園―如．森之旅」

荃灣D·PARK「維他奶尋龍探險活動」

荃灣廣場 X Monday Bruce「扮」工室放暑假

青衣城：與6米長鯨魚、海龜、企鵝「潛游綠海」

元朗YOHO MALL x 天線得得B「夏日尋寶寶」

屯門市廣場「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園

沙田新城市「獨角獸狂想曲」

置富第一城 「置」Happy運動之城

馬鞍山廣場 彩虹蛋糕「置」Happy小鎮

The LOHAS康城「大自然探索展」

將軍澳PopCorn「盛夏『膠』遊樂」

將軍澳MCP CENTRAL「Summer In the Wooderful Land」

將軍澳中心「仲夏『蟹』逅」

東港城「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」

香港迪士尼樂園夏日限定主題活動

東薈城名店倉 x MetaGaia「夏日探索Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」

昂坪360周末「夏日泡泡嘉年華」

大澳觀紅樹林

 

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