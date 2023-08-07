8月暑假親子好去處　港九新界、室內戶外、卡通動物昆蟲主題各適其適 (10:25)

8月暑假，港九新界各大商場、展覽館、室內遊樂場、主題公園、海濱長廊繼續舉行不同主題活動，例如海洋公園新設「樹懶館」、插畫主角倉鼠「助六」走入商場、昆蟲標本供觀賞、舊木塑膠回收再生變藝術裝置等。本文綜合多個親子好去處供參考。
港島
⬤ 皇室堡「WINDSOR X Kinder夏日森林奇趣歷險」
⬤ 淺水灣the pulse「FIND YOUR SUMMER GROOVE 2023」
⬤ 中環ifc「Life is a Playground」創意藝術裝置
九龍
⬤ 海港城「Disney 100: Travel Together with Harbour City & LCX」
⬤ 圓方金區「Colour Symphony」+水區Lala Woodland「KIFF嘉年華」
⬤ 九龍灣MegaBox「teamLab共創！未來園」沉浸藝術展
⬤ 荷里活廣場「Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood」
新界
⬤ 將軍澳MCP CENTRAL「Summer In the Wooderful Land」
⬤ 東港城「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」
⬤ 東薈城名店倉 x MetaGaia「夏日探索Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」