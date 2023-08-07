8月暑假親子好去處　港九新界、室內戶外、卡通動物昆蟲主題各適其適 (10:25)

8月暑假，港九新界各大商場、展覽館、室內遊樂場、主題公園、海濱長廊繼續舉行不同主題活動，例如海洋公園新設「樹懶館」、插畫主角倉鼠「助六」走入商場、昆蟲標本供觀賞、舊木塑膠回收再生變藝術裝置等。本文綜合多個親子好去處供參考。