本港錄22宗外地傳入登革熱　留意台灣、泰國多病例　外遊防蚊4貼士 (19:31)

就外地登革熱情況，衛生署有以下最新情報：

台灣：截至今年7月31日，累計報告本地登革熱病例845宗，其中台南市691宗、雲林縣115宗、高雄市32宗；病例數目見近10年來同期最高。

泰國：當地衛生當局警告，該國今年登革熱病例數量可能是3年來最高；截至7月29日當周，泰國報告了46,855宗登革熱病例，其中41宗死亡。

菲律賓：截至今年7月15日，菲律賓衛生部報告的登革熱病例總數為80,318宗，有299宗死亡報告。

衛生署網站資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶和亞熱帶地區，包括新加坡、馬來西亞及泰國等多個東南亞旅遊勝地。登革熱潛伏期為3至14天（通常為4至7天），病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、惡心及出疹等，亦有可能沒明顯病徵。外遊者返港後若感到身體不適，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。

衛生署對外遊防蚊提醒：

．避免使用有香味的化妝品或護膚品

．於外露皮膚及衣服上，按指示重複使用含避蚊胺（DEET）成分的驅蚊劑

．應時常穿寬鬆、淺色長袖上衣和長褲

．選有空調或裝有防蚊網的住宿，否則應用殺蚊噴劑及睡在蚊帳內

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