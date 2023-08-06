明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

本港錄22宗外地傳入登革熱　留意台灣、泰國多病例　外遊防蚊4貼士 (19:31)

暑假外遊玩樂時，記得提防登革熱。據衛生防護中心監測數據，截至8月3日，香港今年共錄得22宗從外地傳入登革熱個案，當中印尼佔7宗、菲律賓4宗、泰國3宗。

就外地登革熱情況，衛生署有以下最新情報：

台灣：截至今年7月31日，累計報告本地登革熱病例845宗，其中台南市691宗、雲林縣115宗、高雄市32宗；病例數目見近10年來同期最高。

泰國：當地衛生當局警告，該國今年登革熱病例數量可能是3年來最高；截至7月29日當周，泰國報告了46,855宗登革熱病例，其中41宗死亡。

菲律賓：截至今年7月15日，菲律賓衛生部報告的登革熱病例總數為80,318宗，有299宗死亡報告。

衛生署網站資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶和亞熱帶地區，包括新加坡、馬來西亞及泰國等多個東南亞旅遊勝地。登革熱潛伏期為3至14天（通常為4至7天），病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、惡心及出疹等，亦有可能沒明顯病徵。外遊者返港後若感到身體不適，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。

衛生署對外遊防蚊提醒：

．避免使用有香味的化妝品或護膚品

．於外露皮膚及衣服上，按指示重複使用含避蚊胺（DEET）成分的驅蚊劑

．應時常穿寬鬆、淺色長袖上衣和長褲

．選有空調或裝有防蚊網的住宿，否則應用殺蚊噴劑及睡在蚊帳內

相關報道：

驅蚊防蚊貼士一文睇（4月26日）

相關字詞﹕登革熱 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞