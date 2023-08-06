明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

香港航空免費機票第二輪｜8月7日早上10時起派9800張0元機票　不宜按「F5」勿關瀏覽器【附登記連結】 (19:39)

香港航空第二輪免費機票將於8月7日推出，當日早上10時將開放「搶票」活動頁面（bit.ly/43U4yvR），市民可登入頁面以0元票價購買從香港出發的經濟艙來回機票（包20公斤寄艙行李）。今輪將送出9800張機票，旅客須自行承擔相關稅項、附加費及其他收費。市民到指定網站登記搶票前，可參考香港航空公布的「搶機票必知事項」。

香港航空公布以下「搶機票必知事項」：

1. 8月7日早上10時起開放活動頁面

2. 今輪搶機票活動包括7個目的地：曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。當飛機圖標變成「The sale is over」，代表該目的地的0元機票已售罄。

3. 留意部分日子並無機票提供，逗留期限須介乎2至7日之間。旅遊日期須介乎2023年9月1日至2024年3月24日。

4. 機票數量會因應每個航點供求情況而不同，以系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃淡季出發。

5. 參與者須年滿12歲。每人每輪最多可贏取一張機票。

6. 所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。

香港航空免費往來香港機票：bit.ly/43U4yvR

要成功購得0元機票並不容易，以下四個提醒由實戰經驗中整理出來，實際情況或有出入，僅供參考：

● 可用多部裝置（手機、手提電腦、平板電腦）同時登入活動頁面，增加成功進入網站機會。

● 同一部裝置使用瀏覽器進入航空公司網站時，不宜重複開多個航空公司網站頁面，以免被禁止進入。

● 等候進入網站期間，不宜按「F5」或重新載入網頁，也不要關閉瀏覽器，以免要重新排隊。

● 活動開始前不妨提早約1小時進入網站，或有助減少輪候時間。

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕香港航空 免費機票 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞