香港航空免費機票第二輪｜8月7日早上10時起派9800張0元機票　不宜按「F5」勿關瀏覽器【附登記連結】 (19:39)

香港航空公布以下「搶機票必知事項」：

1. 8月7日早上10時起開放活動頁面。

2. 今輪搶機票活動包括7個目的地：曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。當飛機圖標變成「The sale is over」，代表該目的地的0元機票已售罄。

3. 留意部分日子並無機票提供，逗留期限須介乎2至7日之間。旅遊日期須介乎2023年9月1日至2024年3月24日。

4. 機票數量會因應每個航點供求情況而不同，以系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃淡季出發。

5. 參與者須年滿12歲。每人每輪最多可贏取一張機票。

6. 所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。

香港航空免費往來香港機票：bit.ly/43U4yvR

要成功購得0元機票並不容易，以下四個提醒由實戰經驗中整理出來，實際情況或有出入，僅供參考：

● 可用多部裝置（手機、手提電腦、平板電腦）同時登入活動頁面，增加成功進入網站機會。

● 同一部裝置使用瀏覽器進入航空公司網站時，不宜重複開多個航空公司網站頁面，以免被禁止進入。

● 等候進入網站期間，不宜按「F5」或重新載入網頁，也不要關閉瀏覽器，以免要重新排隊。

● 活動開始前不妨提早約1小時進入網站，或有助減少輪候時間。

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX