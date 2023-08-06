香港航空免費機票第二輪｜8月7日早上10時起派9800張0元機票　不宜按「F5」勿關瀏覽器【附登記連結】 (19:39)

香港航空第二輪免費機票將於8月7日推出，當日早上10時將開放「搶票」活動頁面（bit.ly/43U4yvR），市民可登入頁面以0元票價購買從香港出發的經濟艙來回機票（包20公斤寄艙行李）。今輪將送出9800張機票，旅客須自行承擔相關稅項、附加費及其他收費。市民到指定網站登記搶票前，可參考香港航空公布的「搶機票必知事項」。
香港航空公布以下「搶機票必知事項」：
1. 8月7日早上10時起開放活動頁面。
2. 今輪搶機票活動包括7個目的地：曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。當飛機圖標變成「The sale is over」，代表該目的地的0元機票已售罄。
3. 留意部分日子並無機票提供，逗留期限須介乎2至7日之間。旅遊日期須介乎2023年9月1日至2024年3月24日。
4. 機票數量會因應每個航點供求情況而不同，以系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃淡季出發。
5. 參與者須年滿12歲。每人每輪最多可贏取一張機票。
6. 所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。
香港航空免費往來香港機票：bit.ly/43U4yvR
要成功購得0元機票並不容易，以下四個提醒由實戰經驗中整理出來，實際情況或有出入，僅供參考：
● 可用多部裝置（手機、手提電腦、平板電腦）同時登入活動頁面，增加成功進入網站機會。
● 同一部裝置使用瀏覽器進入航空公司網站時，不宜重複開多個航空公司網站頁面，以免被禁止進入。
● 等候進入網站期間，不宜按「F5」或重新載入網頁，也不要關閉瀏覽器，以免要重新排隊。
● 活動開始前不妨提早約1小時進入網站，或有助減少輪候時間。
熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX