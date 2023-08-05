易通行｜西隧周日凌晨4時至5時臨時封閉　易通行5時起實施 (14:51)

西隧部分特別交通安排

．8月5日晚上10時至8月6日凌晨4時：西九龍公路往港島方向的車速限制會由海盈邨開始減速至每小時70公里，而至近奧海城一期及其後路段減至每小時50公里。

．凌晨4時至5時：西隧來回方向及往西隧的支路封閉，其間兩條通宵專營巴士路線（N962、N969）改行紅磡海底隧道。（新聞公報）

．凌晨5時起：西隧啟用「易通行」

「車輛貼」繳費常見問題

●「易通行」如何付款？

自動付款方式：可設定連結銀行帳戶、信用卡或指定儲值戶口，系統會自動扣除隧道費。

非自動付款方式：使用隧道後，自行透過「易通行」網站或APP以電子支付方式付款，或到7-11便利店或「易通行」客戶服務中心繳付。

●自動付款失敗如何處理？

自動付款失敗可能由多種原因導致，包括銀行帳戶/指定儲值戶口餘額不足、信用卡過期或失效等，可在指定儲值戶口增值，或是重新添加或啟用信用卡、指定儲值戶口等，若設置成功後系統將自動繳交未付的隧道費。駕駛者亦可登入「易通行」網站或APP查看欠款並繳交。

●「易通行」讀卡失敗無徵收費用，如何處理？

即使「車輛貼」未被識別，系統的自動車牌識別技術能偵測車輛曾駛經收費隧道，服務供應商會向車主發繳費通知，車主在收到通知後14個工作天內繳費便可。

＊運輸署另亦提供「車種貼」，如遇「車輛貼」損壞、駕駛者未完成申請「車輛貼」而要使用收費隧道等情況，可使用「車種貼」。「車種貼」可在易通行客戶服務中心、服務點及自動售賣機購買，無自動轉帳及綁定信用卡功能，需到便利店以現金增值。

易通行網站

易通行客戶服務中心、服務點及自動售賣機地點