喵巴士8月回收波鞋、袋【附時間地點行程】 (11:21)

Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）8月將到全港多個流動點回收袋及波鞋，部分會轉贈予無家者、劏房戶、基層少數族裔、基層學生等有需要的人。喵坊稱，留意回收的波鞋需要八成以上新，鞋底沒有嚴重磨蝕，並盼市民協助把一對鞋綁在一起，以免遺失。
喵巴士8月行程（個別日子提供易潔鑊修補服務）：
5/8周六11am-1pm：海欣花園(青衣)2/F平台(會所對出/住戶限定)
5/8周六3pm-5pm：半島豪庭(平台環保閣/住戶限定)
6/8周日11am-1pm：貝沙灣(貝沙灣南岸2期8座外/住戶限定)
6/8周日3pm-5pm：貝沙灣(貝沙灣4期朗峰會所外/住戶限定/補鑊服務)
12/8周六11am-1pm：溱柏(Marketplace對出空地/住戶限定)
12/8周六3pm-5pm：嘉華星濤灣(住戶限定)
13/8周日11am-1pm：匯璽(南昌站/住戶限定)
13/8周日3pm-5pm：麗晶花園(小天使幼稚園/22座前/補鑊服務)
19/8周六11am-1pm：愛琴海岸(屯門/住戶限定)
19/8周六3pm-5pm：綠楊新邨
26/8周六3pm-5pm：愛蝶灣(筲箕灣)
27/8周日11am-1pm：康怡花園(康盛街E座斑馬線路口)
27/8周日3pm-5pm：龍蟠苑(龍璋閣對出)
28/8周一10am-12:30pm：水泉澳-水泉澳商場對出