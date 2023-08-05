明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

喵巴士8月回收波鞋、袋【附時間地點行程】 (11:21)

Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）8月將到全港多個流動點回收袋及波鞋，部分會轉贈予無家者、劏房戶、基層少數族裔、基層學生等有需要的人。喵坊稱，留意回收的波鞋需要八成以上新，鞋底沒有嚴重磨蝕，並盼市民協助把一對鞋綁在一起，以免遺失。

喵巴士8月行程（個別日子提供易潔鑊修補服務）：

5/8周六11am-1pm：海欣花園(青衣)2/F平台(會所對出/住戶限定)

5/8周六3pm-5pm：半島豪庭(平台環保閣/住戶限定)

6/8周日11am-1pm：貝沙灣(貝沙灣南岸2期8座外/住戶限定)

6/8周日3pm-5pm：貝沙灣(貝沙灣4期朗峰會所外/住戶限定/補鑊服務)

12/8周六11am-1pm：溱柏(Marketplace對出空地/住戶限定)

12/8周六3pm-5pm：嘉華星濤灣(住戶限定)

13/8周日11am-1pm：匯璽(南昌站/住戶限定)

13/8周日3pm-5pm：麗晶花園(小天使幼稚園/22座前/補鑊服務)

19/8周六11am-1pm：愛琴海岸(屯門/住戶限定)

19/8周六3pm-5pm：綠楊新邨

26/8周六3pm-5pm：愛蝶灣(筲箕灣)

27/8周日11am-1pm：康怡花園(康盛街E座斑馬線路口)

27/8周日3pm-5pm：龍蟠苑(龍璋閣對出)

28/8周一10am-12:30pm：水泉澳-水泉澳商場對出

相關字詞﹕喵坊 喵巴士 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞