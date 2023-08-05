喵巴士8月回收波鞋、袋【附時間地點行程】 (11:21)

Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）8月將到全港多個流動點回收袋及波鞋，部分會轉贈予無家者、劏房戶、基層少數族裔、基層學生等有需要的人。喵坊稱，留意回收的波鞋需要八成以上新，鞋底沒有嚴重磨蝕，並盼市民協助把一對鞋綁在一起，以免遺失。