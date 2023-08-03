極端高溫削生產力恐挫經濟　伊朗頒全國兩天「酷熱假」　美小企被迫提早關門 (10:00)

伊朗近日備受酷熱之苦，氣象當局預測國內多地會出現超過40°C高溫，更預測西南部部分地區氣溫會飈升至接近50°C。由於各地出現史無前例的異常高溫，伊朗政府宣布全國在周三及周四（2日及3日）放假，以保障國民健康。伊朗衛生部指出，過度暴曬會增加中暑風險，呼籲民眾在早上10時至下午4時留在室內。

另一邊廂，美國小企業薪酬公司Homebase周二（1日）發表報告指出，極端酷熱天氣改變了消費者的行為，民眾較多時間留在室內，令不少小商戶生意受挫，甚至要提早關門，以減少人工開支。在極端高溫持續的城市，這情況更甚，例如在熱浪侵襲的新奧爾良及孟菲斯市，7月首兩周的小企業員工工時，比6月減短了約5%。

亞利桑那州鳳凰城7月初連續19日達43°C高溫，打破該市高溫紀錄。在該市任職餐廳侍應的Danah Lee說，酷熱下客流明顯大減，員工當值也十分辛苦，為免中暑只能縮短上班時間。

如建築業這些人力密集且須戶外進行的工作，有工會領袖稱部分僱主會安排員工提早開工，以避開酷熱時段，但聯邦政府未有提供酷熱下開工的相關指引，僱主們做法不一，令工人更易受酷熱影響健康。

早前《資源經濟學年度評論》（Annual Review of Resource Economics）一項研究亦指出，氣溫高低確會影響員工生產力，太熱會減低工作效率及質素，也會增加缺席率。

（路透社／法新社）