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《芭比》官方撐「芭比海默」惹爭議　日本華納斥感遺憾　網民貼原爆圖倡「反芭比海默」 (17:39)

電影《Barbie芭比》（Barbie）及《奧本海默》（Oppenheimer）熱潮席捲全球，更有網民發起「Barbenheimer」（芭比海默）運動，鼓勵影迷同時支持兩片，連《芭比》官方「Ｘ」（前稱Twitter）帳戶都關注有關「芭比海默」的帖文，但做法引來《芭比》日本官方帳戶批評，更形容做法「極其遺憾」。

《奧本海默》講述「原子彈之父」奧本海默製作原子彈的故事，而日本廣島及長崎二戰期間被美國投擲原子彈，令《奧本海默》疑因題材敏感，在日本遲遲未上映。發行商華納兄弟旗下《芭比》美國官方「Ｘ」帳戶7月中在一個「芭比海默」二創海報帖文留言稱：「這會是一個值得被記住的夏天」（It's going to be a summer to remember），被視為支持「芭比海默」運動。

《芭比》日本官方帳戶周一（7月31日）發聲明，澄清「芭比海默」並非官方運動，指《芭比》美國官方帳戶的行為「非常令人遺憾」，強調日本官方對此事非常重視，又向被冒犯的人道歉，要求美國總部採取適當行動。

目前《芭比》美國官方「X」帳戶的相關留言已被刪除。華納兄弟總部周二（8月1日）回覆英國廣播公司（BBC）表示，對最近在社交媒體發表「敏感度不足」的言論感到遺憾，並致以真誠道歉。

《芭比》美國官方的留言亦引起大批網民批評。有網民貼上當年原子彈核爆後地面留下的人影痕跡，提醒歷史慘劇，更有網民發起「反芭比海默」（#NoBarbenheimer）運動。

（衛報）

相關字詞﹕芭比 奧本海默 芭比海默

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