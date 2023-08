《芭比》官方撐「芭比海默」惹爭議　日本華納斥感遺憾　網民貼原爆圖倡「反芭比海默」 (17:39)

《奧本海默》講述「原子彈之父」奧本海默製作原子彈的故事,而日本廣島及長崎二戰期間被美國投擲原子彈,令《奧本海默》疑因題材敏感,在日本遲遲未上映。發行商華納兄弟旗下《芭比》美國官方「X」帳戶7月中在一個「芭比海默」二創海報帖文留言稱:「這會是一個值得被記住的夏天」(It's going to be a summer to remember),被視為支持「芭比海默」運動。

《芭比》日本官方帳戶周一(7月31日)發聲明,澄清「芭比海默」並非官方運動,指《芭比》美國官方帳戶的行為「非常令人遺憾」,強調日本官方對此事非常重視,又向被冒犯的人道歉,要求美國總部採取適當行動。

目前《芭比》美國官方「X」帳戶的相關留言已被刪除。華納兄弟總部周二(8月1日)回覆英國廣播公司(BBC)表示,對最近在社交媒體發表「敏感度不足」的言論感到遺憾,並致以真誠道歉。

《芭比》美國官方的留言亦引起大批網民批評。有網民貼上當年原子彈核爆後地面留下的人影痕跡,提醒歷史慘劇,更有網民發起「反芭比海默」(#NoBarbenheimer)運動。

