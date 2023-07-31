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德國無臂圓號手靠腳趾演奏　登國際舞台 (19:58)

32歲無臂德國圓號演奏家Felix Klieser在台上脫下雙鞋，將腳放在圓號的三腳架上，熟練地用腳趾控制圓號的閥門鍵，與樂團其他成員合奏出美妙的樂章。本周三（2日）及周四（3日）， Klieser將與英國著名管弦樂團Bournemouth Symphony Orchestra合作，在倫敦舉行音樂會。 

Klieser生於對音樂一竅不通的家庭，他的父母甚至連圓號是什麼也不知道，但他自4歲起已決心學習吹奏圓號，初時音樂學校方面擔心沒有雙臂的他，在體力上無法應付如此巨型的樂器，一度提議他改學其他樂器如鋼琴，但天生喜歡解決問題的他拒絕，自此他將圓號架在三腳架上，用腳趾控制圓號。

Klieser形容自己是一個奇蹟。現時已登上國際演奏舞台的他，2016年獲得Leonard Bernstein Award榮譽，亦出過演奏唱片，並完成了Bournemouth Symphony Orchestra為期兩年的駐場演出。

Klieser不單止是國際級圓號演奏家，亦擅於玩社交媒體。新冠疫情爆發期間，不少音樂會被取消，Klieser稱除了用腳打機度日，更將他的圓號命名為「Alex」，將它打扮及裝飾拍照放在Instagram，本身有逾1.5萬人追蹤其戶口的Klieser，因此吸引了不少「like」。

Felix Klieser以往演出片段：https://youtu.be/IF1-Dap5Peg

（衛報/BBC）

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