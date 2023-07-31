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梳打水Q&A｜梳打水可否當水飲？有助減肥？營養師提醒：小心胃發脹　每日上限320毫升 (12:31)

炎夏補水，不少人會飲梳打水。梳打水可否當水飲？是否有助減肥？註冊營養師（澳洲）劉嘉豪接受明報電子平台組訪問，拆解飲用梳打水迷思。

問：梳打水可否當水飲？

答：梳打水不宜代替水飲用。因為梳打水含有二氧化碳，飲太多容易胃發脹，胃壓容易上升，可能導致胃酸倒流和消化不良。

問：每日最多可飲幾多梳打水？

答：一般來說，每日飲用梳打水的分量約為正常飲水量的1/4，上限約320毫升梳打水。

問：什麼人不宜飲梳打水？

答：曾接受腸胃手術的人不宜飲用梳打水，因為梳打水中的二氧化碳會刺激腸胃黏膜，容易引起不適。容易胃酸倒流、經常放屁的人亦應慎飲。

問：飲梳打水有助減肥？

答：梳打水的確有助減肥，但不宜長期飲梳打水。梳打水含有二氧化碳，飲用後會令腸胃發脹，容易產生飽足感，有助抑壓食慾。但是，飲梳打水產生的飽足感或會令人減少進食其他食物，導致攝取的營養減少，容易造成營養不良。

問：梳打水可否配搭其他飲料飲用？

答：梳打水一般可以用於配搭不同飲料，不過，梳打水不宜搭配乳酸飲品，例如梳打水內的二氧化碳會破壞益力多的乳酸菌。

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