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2023年7月30日星期日
短片：成都夜空現「熊貓雲」 恍如熊貓攬月
(18:51)
四川成都現「熊貓攬月雲」（新華網微博片段）
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四川成都世界大學生運動會開幕式當晚（7月28日），有網友拍攝到「熊貓雲」，在月光的映襯下，夜空中薄薄的雲層好似一隻大熊貓，懷中還抱着月亮。（新華社/中新社）
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