長者醫療券今起可與配偶共用　一文了解共用醫療券資格、登記、使用須知 (15:01)

65歲或以上的已婚長者今日（28日）起可登記與配偶共用醫療券，當耗盡自己醫療券戶口內餘額，雙方成功登記連結醫療券戶口後，可使用配偶的醫療券。本文整合配偶共用長者醫療券的資格、登記方法及使用須知。
配偶共用醫療券資格：
- 長者及其配偶均年滿65歲
- 持有香港身分證或入境事務處簽發的《豁免登記證明書》
登記方法（連結雙方醫療券戶口）：
方法一：與配偶一同親身到接受醫療券的診所即場登記
- 出示港身分證或《豁免登記證明書》
- 對配偶關係作出聲明
- 申明同意共用醫療券
方法二：帶同配偶已簽署的同意書到接受醫療券的診所登記
- 如因配偶行動不便未能一同親身登記，長者須帶同配偶預先簽妥共用醫療券同意書（下載「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」）。
- 長者須帶同未能出席配偶的香港身分證副本進行登記。
註：戶口成功連結後，相關通知將以電話短訊方式發送到雙方在「共用同意書」內提供的香港流動電話號碼。
使用須知：
- 當自己的醫療券餘額耗盡，可使用配偶醫療券戶口餘額。
- 每次使用配偶醫療券時，須出示配偶身分證副本核對。
- 使用配偶的醫療券時，雙方將收到電話短訊通知。
取消連結戶口：
- 長者如欲取消連結戶口，可透過網上下載並填寫取消連結醫健通（資助）戶口的通知，填妥表格郵寄、傳真或電郵到衛生署以取消配偶共用醫療券。
實用連結：
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