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長者醫療券今起可與配偶共用　一文了解共用醫療券資格、登記、使用須知 (15:01)

65歲或以上的已婚長者今日（28日）起可登記與配偶共用醫療券，當耗盡自己醫療券戶口內餘額，雙方成功登記連結醫療券戶口後，可使用配偶的醫療券。本文整合配偶共用長者醫療券的資格、登記方法及使用須知。

配偶共用醫療券資格：

- 長者及其配偶均年滿65歲

- 持有香港身分證或入境事務處簽發的《豁免登記證明書》

登記方法（連結雙方醫療券戶口）：

方法一：與配偶一同親身到接受醫療券的診所即場登記

- 出示港身分證或《豁免登記證明書》

- 對配偶關係作出聲明

- 申明同意共用醫療券

方法二：帶同配偶已簽署的同意書到接受醫療券的診所登記

- 如因配偶行動不便未能一同親身登記，長者須帶同配偶預先簽妥共用醫療券同意書（下載「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」）。

- 長者須帶同未能出席配偶的香港身分證副本進行登記。

註：戶口成功連結後，相關通知將以電話短訊方式發送到雙方在「共用同意書」內提供的香港流動電話號碼。

使用須知：

- 當自己的醫療券餘額耗盡，可使用配偶醫療券戶口餘額。

- 每次使用配偶醫療券時，須出示配偶身分證副本核對。

- 使用配偶的醫療券時，雙方將收到電話短訊通知。

取消連結戶口：

- 長者如欲取消連結戶口，可透過網上下載並填寫取消連結醫健通（資助）戶口的通知，填妥表格郵寄、傳真或電郵到衛生署以取消配偶共用醫療券。

實用連結：

醫療券網站

配偶共用醫療券

醫療券開戶及使用有用連結/表格

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