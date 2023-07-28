天氣｜天文台：周六最高約31°C　雨勢有時較大 (18:50)

熱帶氣旋杜蘇芮外圍下沉氣流正為廣東沿岸地區帶來極端酷熱的天氣。本港下午大部分地區氣溫上升至35°C左右。同時，與杜蘇芮相關的驟雨正影響廣東。

強颱風杜蘇芮已減弱為颱風。在下午4時，杜蘇芮集結在廈門以北約160公里，預料向西北偏北移動，時速約28公里，移入福建及江西內陸並逐步減弱。此外，熱帶低氣壓卡努已增強為熱帶風暴。在下午4時，卡努集結在沖繩島之東南偏南約1620公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，大致移向琉球群島以南海域。

【12:44】天文台於下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。

【11:54】天文台表示，杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱，將會在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。

【10:55】天文台表示，杜蘇芮已在福建晉江市沿海登陸，隨後移入內陸並逐步減弱，會在未來一兩小時內取消所有熱帶氣旋警告信號。

【08:48】上午8時20分，天文台錄得30.2°C，相對濕度80%。一號戒備信號生效。酷熱天氣警告生效。

天文台表示，杜蘇芮今早（28日）採取較為偏東路徑，位於香港以東約500公里左右，並將逐漸遠離本港。按照現時預測，杜蘇芮會於未來數小時在福建廈門一帶登陸 ，隨後移入內陸並逐漸減弱。當杜蘇芮對香港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

本港今日天氣仍然酷熱，與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日（28至29日）影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。

本港地區部分時間有陽光，局部地區有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。晚上驟雨漸轉頻密。吹和緩至清勁西北風，高地及離岸間中吹強風，漸轉吹西南風。展望明日（29日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。下周初至中期天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。

（天文台）

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