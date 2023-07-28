天文台取消所有熱帶氣旋警告 (12:44)

【11:54】天文台表示，杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱，將會在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。

【10:55更新】天文台表示，杜蘇芮已在福建晉江市沿海登陸，隨後移入內陸並逐步減弱，會在未來一兩小時內取消所有熱帶氣旋警告信號。

【08:48】上午8時20分，天文台錄得30.2°C，相對濕度80%。一號戒備信號生效。酷熱天氣警告生效。

天文台表示，杜蘇芮今早（28日）採取較為偏東路徑，位於香港以東約500公里左右，並將逐漸遠離本港。按照現時預測，杜蘇芮會於未來數小時在福建廈門一帶登陸 ，隨後移入內陸並逐漸減弱。當杜蘇芮對香港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

本港今日天氣仍然酷熱，與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日（28至29日）影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。

本港地區部分時間有陽光，局部地區有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。晚上驟雨漸轉頻密。吹和緩至清勁西北風，高地及離岸間中吹強風，漸轉吹西南風。展望明日（29日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。下周初至中期天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。

（天文台）

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