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杜蘇芮｜天文台：一號戒備信號今晚至明早維持　改發更高信號機會不大 (16:53)

【16:50更新】天文台表示，按照現時預測，杜蘇芮會在明早（28日）最接近本港，在香港以東400公里左右掠過。屆時杜蘇芮亦會登陸福建南部，移入內陸並逐漸減弱，一號戒備信號會在今晚至明早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

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【11:49】天文台表示，一號戒備信號會在今日（27日）下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

【09:00】上午8時30分，天文台錄得32.4°C，相對濕度60%。一號戒備信號生效，會在今日日間維持。酷熱天氣警告生效。

天文台表示，上午9時，強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約590公里，中心附近最高持續風速每小時175公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海東北部。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日（27日）日間與香港維持超過500公里距離。本港主要吹北至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

本港地區大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35°C，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望明日及周六（28日至29日）間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪。下周初仍有幾陣驟雨。（天文台

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