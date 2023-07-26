日本新冠康復者大型調查：病發初期頭痛患者　一成有頭痛後遺症 (15:50)

研究小組調查2020年1月至2022年6月期間，日本德洲會集團醫院接收的逾12萬宗0至85歲新冠患者病歷。報告發現，若患者在發病兩周內出現頭痛、疲倦感或嗅覺味覺障礙，約一成會在發病兩周後持續。

流行病毒株及疫苗接種率與後遺症有關

研究亦將數據以日本流行的病毒株和新冠疫苗接種率分為3個時期，分析與後遺症的關係，3個時期為：

．第一期（2020年1月至2021年6月）：流行起源病毒株及Alpha變異病毒株、接種率不足兩成

．第二期（2021年7月至2021年12月）：流行Delta變異病毒株、接種率達七成

．第三期（2022年1月至2022年6月）：流行Omicron變異病毒株、第二針接種率逾七成

結果顯示，時期愈後，出現後遺症的患者佔比愈來愈少。團隊認為除了病毒株種類外，疫苗接種的進展也可能有影響。

（共同社/日本醫藥基礎．健康．營養研究所（大阪））

相關報告：Post-Coronavirus Disease 2019 Syndrome in Japan: An Observational Study Using a Medical Database