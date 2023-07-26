一號戒備信號生效　今晚至明早維持 (22:00)

本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，局部地區有驟雨，明日最低氣溫約28°C。日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35°C，新界再高一兩度。稍後驟雨較多及有狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。展望周五及周六間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪。下周初仍有幾陣驟雨。

晚上10時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約710公里，即在北緯19.8度，東經120.5度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過呂宋海峽，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

天文台發出一號戒備信號

【20:46】天文台於晚上8時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

天文台下午錄35.5°C 破今年最熱紀錄

【17:50】受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸極端酷熱。天文台今日下午錄得氣溫35.5°C，為今年以來的最高紀錄，而普遍地區氣溫亦上升至35°C或以上。

天文台預測本港地區今晚及明日大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴。明日最低氣溫約28°C。日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35°C，新界再高一兩度。稍後驟雨較多。海有湧浪。吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。展望周五及周六間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪。下周初仍有幾陣驟雨。

下午4時，超強颱風杜蘇芮集結在高雄以南約350公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。

【11:53】天文台表示，超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內。天文台會在今晚發出一號戒備信號。

早上8時，杜蘇芮位處北緯18.9度，東經121.3度，即香港之東南偏東約830公里。中心附近最高持續風速為每小時205公里。按照現時預測，杜蘇芮會在明日至周五橫過南海東北部，並會以強颱風至超強颱風的強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南今明兩日持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。海有湧浪。

【08:50】上午8時30分，天文台錄得30.3°C，相對濕度78%。受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸普遍晴朗。在今日上午8時，杜蘇芮集結在高雄之東南偏南約440公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。天文台將於今日稍後發出一號戒備信號。

本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35°C，新界再高一兩度。稍後局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。（天文台）