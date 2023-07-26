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超級月亮8月2日再現　手機影滿月貼士：以月亮測光較準確　後製軟件疊相提高影像細節 (12:43)

「超級月亮」將於8月2日再次出現。太空館表示，8月2日的滿月將於香港時間凌晨2時32分發生（屆時月球最接近地球的距離為357,530公里）。如欲觀賞「超級月亮」或大大的滿月，8月1至2日的月出之後（滿月將於晚上7至8時從東方升起），任何時段都可。倘天氣適合，只要避開高樓大廈的遮擋，明亮的滿月各區整夜可見。想以手機拍攝靚靚月亮照片？攝影導師梁威恆表示，若是滿月的話，只要天晴，一般手機都可嘗試。

攝影導師手機影滿月貼士

攝影導師梁威恆稱，一般手機難以拍攝月亮美照，個別配備長焦距鏡頭的手機（例如Samsung S23 Ultra）勉強可以影得到；不過若是滿月的話，一般手機都可嘗試。

● 滿月、滿月前後，只要天晴，任何月相也可嘗試拍攝。

● 可考慮在紅磡海濱長廊、郵輪碼頭、大坳門、科學園等地方拍攝。

● 手機可以選擇的設定很少，建議連續拍攝大量照片，然後利用後製專用軟件Autostakkert疊相，以減低大氣擾動造成的鬆朦效果，從而提高月球影像細節。

● 在手機屏幕上點擊月亮，測光較準確。倘月亮仍然曝光過度，可利用曝光補償減少曝光。

手機試拍經驗　最大挑戰：以月亮對焦

試過用手機拍攝滿月的市民陳先生表示，曾經使用iPhone 13 Pro三鏡頭拍攝，最大挑戰是以月亮對焦時，並非次次對焦都成功；倘若對到焦，拉低亮度就影得到。

2022年太空館預告：超級月亮2023年8月2日再現

圖輯：世界各地觀超級月亮

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