超級月亮8月2日再現　手機影滿月貼士：以月亮測光較準確　後製軟件疊相提高影像細節 (12:43)

「超級月亮」將於8月2日再次出現。太空館表示，8月2日的滿月將於香港時間凌晨2時32分發生（屆時月球最接近地球的距離為357,530公里）。如欲觀賞「超級月亮」或大大的滿月，8月1至2日的月出之後（滿月將於晚上7至8時從東方升起），任何時段都可。倘天氣適合，只要避開高樓大廈的遮擋，明亮的滿月各區整夜可見。想以手機拍攝靚靚月亮照片？攝影導師梁威恆表示，若是滿月的話，只要天晴，一般手機都可嘗試。