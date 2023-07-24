明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

夏日大魚大肉會愈食愈熱？雪糕未能真正消暑？營養師：植物性蛋白質消耗熱量較低 (10:03)

夏日高溫持續，要注意有些食物可能會「愈食愈熱」。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問時表示，進食高動物性蛋白質或高澱粉質的食物需要消耗較多熱量，從而產生更多熱力，令人愈食愈熱，提醒市民可吃植物性蛋白質及水分高的食物代替。她又指出，雪糕糖分及脂肪高，但水分少，未能真正消暑，建議可轉飲沙冰。

●為何有些食物「愈食愈熱」？

李杏榆表示，在「攝食產熱效應」（Diet Induced Thermogenesis，DIT）下，市民進食時咀嚼、消化、吸收營養都需要消耗能量，從而產生熱能，增加體溫。李杏榆指出，其中消耗能量最多為動物性蛋白質（如肉類、魚類等），其次為碳水化合物（如白飯等）。重香料的食物亦會令人愈食愈熱，因為香料內含抗氧化物，會短暫加快新陳代謝，產生更多熱能。

●夏日宜避免「大魚大肉」　改吃植物性蛋白質

夏日不想愈食愈熱，李杏榆提醒可減少「大魚大肉」及進食辛辣重味食物，熱食宜放涼再吃，或改食溫涼、涼拌食物。同時應多吃含植物性蛋白質、高纖維及水分高的食物及水果，有助消暑之餘，亦可補充蛋白質及增加飽足感。

含植物性蛋白質食物：

．豆類：紅腰豆、黑豆、眉豆、紅豆、綠豆、豆腐、豆漿等

．菇類：姬松茸菇、金菇、冬菇、蘑菇等

．瓜類：冬瓜、節瓜、翠玉瓜等

．藜麥

消暑水果：水果｜7種水果助消暑　營養師：食水果無法取代飲水、菠蘿芒果加青檸薄荷製梳打減甜度

●沙冰較雪糕更能消暑

李杏榆指出，雖然雪糕、奶昔及珍珠奶茶等多為冰凍食物，可刺激舌頭及腸胃，產生短暫凍感，但同時含蛋白質及高糖分，消化所需能量較高，所以未能有真正消暑作用。相反，生果沙冰水分多，主要含果糖，若沒添加煉奶等含蛋白質及高脂肪食物，產生熱能相對較少，更能消暑。

相關字詞﹕夏日飲食 營養師 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞