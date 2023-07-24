夏日大魚大肉會愈食愈熱？雪糕未能真正消暑？營養師：植物性蛋白質消耗熱量較低 (10:03)

●為何有些食物「愈食愈熱」？

李杏榆表示，在「攝食產熱效應」（Diet Induced Thermogenesis，DIT）下，市民進食時咀嚼、消化、吸收營養都需要消耗能量，從而產生熱能，增加體溫。李杏榆指出，其中消耗能量最多為動物性蛋白質（如肉類、魚類等），其次為碳水化合物（如白飯等）。重香料的食物亦會令人愈食愈熱，因為香料內含抗氧化物，會短暫加快新陳代謝，產生更多熱能。

●夏日宜避免「大魚大肉」 改吃植物性蛋白質

夏日不想愈食愈熱，李杏榆提醒可減少「大魚大肉」及進食辛辣重味食物，熱食宜放涼再吃，或改食溫涼、涼拌食物。同時應多吃含植物性蛋白質、高纖維及水分高的食物及水果，有助消暑之餘，亦可補充蛋白質及增加飽足感。

含植物性蛋白質食物：

．豆類：紅腰豆、黑豆、眉豆、紅豆、綠豆、豆腐、豆漿等

．菇類：姬松茸菇、金菇、冬菇、蘑菇等

．瓜類：冬瓜、節瓜、翠玉瓜等

．藜麥

消暑水果：水果｜7種水果助消暑 營養師：食水果無法取代飲水、菠蘿芒果加青檸薄荷製梳打減甜度

●沙冰較雪糕更能消暑

李杏榆指出，雖然雪糕、奶昔及珍珠奶茶等多為冰凍食物，可刺激舌頭及腸胃，產生短暫凍感，但同時含蛋白質及高糖分，消化所需能量較高，所以未能有真正消暑作用。相反，生果沙冰水分多，主要含果糖，若沒添加煉奶等含蛋白質及高脂肪食物，產生熱能相對較少，更能消暑。