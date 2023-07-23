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大暑．二十四節氣｜大暑食瓜4食譜　補水易吸收 (10:48)

今日（23日）是二十四節氣大暑，中醫建議可進食補水且容易吸收的瓜類（如西瓜、老黃瓜、冬瓜和苦瓜），本文整理4個瓜類食譜。［凍飲甜食增脾胃負擔 中醫提醒：飯湯分開食

食譜一：西瓜絲瓜芋絲豆腐湯

【材料】西瓜4片、絲瓜半斤、芋絲8紮、豆腐1磚、瘦肉4兩、清水適量；調味料：生抽、麻油、胡椒粉及鹽各少許

【製法】西瓜和絲瓜去皮去核後切件，洗淨芋絲，豆腐切塊。瘦肉切成肉片，加少許生抽、麻油、胡椒粉調味。煲滾清水後放入西瓜、芋絲、絲瓜和豆腐，煲30分鐘後加肉片，材料滾熟後加鹽調味即成。

食譜二：老黃瓜扁豆淮山薏米湯

【材料】老黃瓜1斤、白扁豆1兩、淮山5錢、製芡實5錢、生薏米5錢、瘦肉少許（素湯可加無花果）

【製法】材料洗淨，老黃瓜不用削皮，瘦肉汆水，所有材料加約6碗水，煲1至1.5小時。

【注意】此湯有助利水祛濕，宜空腹飲，可於飯前1小時飲用。老黃瓜連皮煲增強祛濕力。此湯不宜煲太久。

食譜三：苦瓜拌雞蛋

【材料】苦瓜1條、雞蛋兩隻

【調味料】葱、薑、花生油、鹽 　

【製法】苦瓜切開去籽，用粗鹽洗刷瓜肉，斜刀切。放入已加少許鹽的沸水焯一下，撈出備用。雞蛋炒熟備用。葱、薑切細後爆香。將苦瓜、雞蛋、葱、薑加少許鹽拌勻即可。

【注意】如擔心苦瓜太寒，可加乾辣椒與葱、薑同爆香，以乾辣椒的溫性降低苦瓜的清熱功效。

食譜四：冬瓜湯

【材料】冬瓜半斤（連皮、核、瓤）、鹹瘦肉四兩、荷葉半碗（解暑祛濕宜選用荷葉中間部位）、鹹檸檬1/3個

【製法】冬瓜保留皮肉、核、瓤，切細；鹹瘦肉汆水。水滾後，放入冬瓜、鹹瘦肉、荷葉和鹹檸檬，滾45分鐘。飲用前再加一兩滴鹹檸檬汁調味。

【注意】此湯老少咸宜，惟易嘔吐者建議少吃冬瓜。宜空肚飲，飲湯後半小時才吃飯。

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