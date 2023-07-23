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香港航空免費機票｜7月24日早上10時起派6800張0元機票　不宜按「F5」勿關瀏覽器【附登記連結】 (15:47)

香港航空將於7月24日早上10時開始，推出以0元票價購買從香港出發的來回機票（包20公斤寄艙行李）。首輪將送出6800張機票，旅客須自行承擔相關稅項、附加費及其他收費。市民到指定網站登記搶票前，可參考香港航空公布的「搶機票必知事項」，以及明報電子平台組整理的搶機票三注意。

香港航空公布以下「搶機票必知事項」：

1. 7月24日早上10時起開放活動頁面

2. 首輪搶機票活動包括5個目的地：大阪、札幌、峇里、重慶、上海虹橋。當飛機圖標變成「The sale is over」，代表該目的地的0元機票已售罄。

3. 若選擇不了想要的航班日期，可嘗試選擇其他日子。留意部分日子並無機票提供，逗留期限須介乎2至7日之間。

4. 參與者須年滿12歲。每人每輪最多可贏取一張機票。

5. 所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。

香港航空免費往來香港機票：bit.ly/3DoNMd

要成功購得0元機票並不容易，以下三個提醒由實戰經驗中整理出來，實際情況或有出入，僅供參考：

● 使用瀏覽器進入航空公司網站時，不宜重複開多個航空公司網站頁面，以免被禁止進入。

● 等候進入網站期間，不宜按「F5」或重新載入網頁，也不要關閉瀏覽器，以免要重新排隊。

● 活動開始前提早約1小時進入網站，或有助減少輪候時間。

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

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