天氣｜天文台：本港未來兩三日持續酷熱　杜蘇芮料下周漸靠近台灣一帶 (20:45)

下午8時，熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約990公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

預測本港地區今晚（22日）及明日（23日）大致天晴。明早最低氣溫約28°C，局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34°C。吹微風。展望隨後數天持續酷熱。下周中後期驟雨逐漸增多。（天文台）

【11:10】上午11時，天文台錄得31.7°C，相對濕度68%。高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預測本港地區今日（22日）大致天晴及酷熱，最高氣溫約33°C。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日持續酷熱，大致天晴，局部地區有驟雨。下周中期驟雨逐漸增多。

上午10時，熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1110公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域。（天文台）