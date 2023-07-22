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天氣｜天文台：本港未來兩三日持續酷熱　杜蘇芮料下周漸靠近台灣一帶 (20:45)

【20:45】受高空反氣旋影響，未來兩三日華南沿岸地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。同時，熱帶氣旋杜蘇芮會橫過呂宋以東海域並逐漸增強。其外圍下沉氣流會在下周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。預料杜蘇芮下周會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。[相關報道：杜蘇芮來襲料下周三、四最接近台灣 中央氣象局：不排除登陸台灣]

下午8時，熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約990公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

預測本港地區今晚（22日）及明日（23日）大致天晴。明早最低氣溫約28°C，局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34°C。吹微風。展望隨後數天持續酷熱。下周中後期驟雨逐漸增多。（天文台）

【11:10】上午11時，天文台錄得31.7°C，相對濕度68%。高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預測本港地區今日（22日）大致天晴及酷熱，最高氣溫約33°C。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日持續酷熱，大致天晴，局部地區有驟雨。下周中期驟雨逐漸增多。

上午10時，熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1110公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域。（天文台）

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