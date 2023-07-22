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大暑．二十四節氣｜凍飲甜食增脾胃負擔　中醫提醒：飯湯分開食【附冬瓜湯食譜】 (11:14)

明日（23日）是二十四節氣的大暑，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，大暑天氣最熱、最濕，很多人藉凍飲和過量補水解暑，惟寒氣凝聚脾經會影響消化。林冠傑講解大暑養脾胃的飲食貼士，建議補水可吃容易吸收的西瓜、老黃瓜、冬瓜和苦瓜，食飯要與湯水分開。

大暑養脾胃貼士

‧宜水飯分開，一口飯一口湯（或水）脾胃難以適應

‧注意糖分攝取，甜入脾胃難消化易滯脹

‧高纖食物不宜食太多，會增加腸胃消化時間

‧適量微辣微酸食物可醒胃，有助消化

‧宜食瓜類補水易吸收

湯水食譜：醒胃化濕冬瓜湯

【材料】冬瓜半斤（連皮、核、瓤）、鹹瘦肉四兩、荷葉半碗*、鹹檸檬1/3個

*宜選用荷葉中間部位，更能解暑去濕

【功效】冬瓜解暑補水、去濕生津。瓜皮較能去濕，瓜肉補水，冬瓜瓤有粗膳食纖維助排便，瓜核美顏及助排便；荷葉心部有助化氣去濕，有益腸胃；鹹瘦肉可助降虛火，補充鹽分；鹹檸檬軟堅散結、滑痰醒胃。

【製法】冬瓜保留皮肉、核、瓤，切細；鹹瘦肉汆水。水滾後，放入冬瓜、鹹瘦肉、荷葉和鹹檸檬，滾45分鐘。飲用前再加一兩滴鹹檸檬汁調味。

【飲用注意】此湯老少咸宜，惟易嘔吐者建議少吃冬瓜。宜空肚飲，飲湯後半小時才吃飯。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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