台灣總統大選｜侯友宜、賴清德、柯文哲競逐總統　一文睇清3參選人背景 (13:22)

台灣總統大選明年1月舉行，其中國民黨將於明日（23日）召開第廿一屆第三次全國代表大會，為該黨徵召參選總統的新北市長侯友宜造勢。除了侯友宜外，目前已宣布參選總統還有民進黨籍副總統賴清德及民眾黨主席柯文哲，本文簡介3人背景。
侯友宜從警逾30年 曾負責白曉燕案
現年66歲的侯友宜，是嘉義縣一名豬肉販之子，1980年投身警界，至2010年改為從政，曾任新北市正副市長、中央警察大學校長、內政部警政署署長及刑事警察局局長等要職。
1997年，時任台北市刑事警察大隊大隊長的侯友宜，負責偵查女藝人白冰冰之女白曉燕被綁架一案。該案是台灣最嚴重刑事罪案之一，侯友宜曾親身與綁匪談判。對於兩岸關係，侯友宜表示自己「反台獨」及「反一國兩制」，會堅守民主自由和提升台灣自我防衛能力。
賴清德出身礦工家庭 曾任醫生
現年63歲、民進黨籍賴清德，出身自新北萬里一個礦工家庭，畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得哈佛大學公共衛生學院碩士。1996年，時任成大醫院總醫師的他棄醫從政，多年來曾任行政院院長和台南市長等，2020年起任副總統。賴清德形容本屆大選是「自由民主與專制獨裁的選擇」，要守護台灣本土政權才能「有尊嚴並過着民主、自由、人權的生活」。
柯文哲學者從政 擁8年台北市長經驗
63歲的民眾黨主席柯文哲原是資深醫生，曾是台灣大學醫院創傷部主任，2014年棄醫從政，以無黨籍的政治素人姿態參選台北市長，成功當選，至2022年卸任。因其醫學教授身分，有「柯P」（取Professor之意）的暱稱。他2019年成立民眾黨，呼籲民眾不受國民黨與民進黨的藍綠意識型態綁架，頗受年輕選民歡迎。他認為「台灣應是中美溝通橋梁，不應是中美對抗棋子」，又稱會確保台灣民眾享有民主自由，同時恢復和大陸的溝通。