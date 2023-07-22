台灣總統大選｜侯友宜、賴清德、柯文哲競逐總統　一文睇清3參選人背景 (13:22)

侯友宜從警逾30年 曾負責白曉燕案

現年66歲的侯友宜，是嘉義縣一名豬肉販之子，1980年投身警界，至2010年改為從政，曾任新北市正副市長、中央警察大學校長、內政部警政署署長及刑事警察局局長等要職。

1997年，時任台北市刑事警察大隊大隊長的侯友宜，負責偵查女藝人白冰冰之女白曉燕被綁架一案。該案是台灣最嚴重刑事罪案之一，侯友宜曾親身與綁匪談判。對於兩岸關係，侯友宜表示自己「反台獨」及「反一國兩制」，會堅守民主自由和提升台灣自我防衛能力。

賴清德出身礦工家庭 曾任醫生

現年63歲、民進黨籍賴清德，出身自新北萬里一個礦工家庭，畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得哈佛大學公共衛生學院碩士。1996年，時任成大醫院總醫師的他棄醫從政，多年來曾任行政院院長和台南市長等，2020年起任副總統。賴清德形容本屆大選是「自由民主與專制獨裁的選擇」，要守護台灣本土政權才能「有尊嚴並過着民主、自由、人權的生活」。

柯文哲學者從政 擁8年台北市長經驗

63歲的民眾黨主席柯文哲原是資深醫生，曾是台灣大學醫院創傷部主任，2014年棄醫從政，以無黨籍的政治素人姿態參選台北市長，成功當選，至2022年卸任。因其醫學教授身分，有「柯P」（取Professor之意）的暱稱。他2019年成立民眾黨，呼籲民眾不受國民黨與民進黨的藍綠意識型態綁架，頗受年輕選民歡迎。他認為「台灣應是中美溝通橋梁，不應是中美對抗棋子」，又稱會確保台灣民眾享有民主自由，同時恢復和大陸的溝通。

（綜合報道）