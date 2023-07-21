紫菜海帶助補碘　營養學家：海帶不宜日日食　烹煮快炒或蒸助保存碘質【附紫菜湯食譜】 (19:18)

●進食含碘食物5注意

1. 海帶一周最多食一次：1克海帶已含約2600微克碘，乾濕海帶碘含量差不多，可用於煮食或煲湯，成年人每日不宜攝取多於1000微克的碘，因此海帶不宜日日食，建議每周最多食一次。

2. 即食紫菜宜選低鹽低脂：1克紫菜含約34微克碘，惟不宜只靠進食即食紫菜吸收碘，因為一般即食紫菜鹽分和脂肪較高。宜揀選低鹽低脂的零食紫菜或壽司紫菜，用芥花籽油、橄欖油製造的紫菜，較用棕櫚油製造的紫菜佳。

3. 蒸或快炒助保留碘：碘在烹煮過程會溶於水中，因此煮含碘食物時宜用蒸或少油炒的方法，有助保存食物中的碘；部分食材在煮食前要先沖走泥沙等污物，如煲湯紫菜浸水時不宜浸太長時間，水量亦不宜過多，可以沖洗方式清洗。

4. 煮食宜少鹽：一般適量鹽分攝取未必會影響身體對碘的吸收，惟要留意攝取太多鹽分對身體有負面影響，因此烹煮含碘食物不宜加太多鹽。

5. 碘鹽每日不應食多於一茶匙：進食加碘食鹽有助攝取碘，5克（一茶匙）碘鹽可提供130至180微克碘，因此每日不應食多於一茶匙。碘鹽容易受濕氣、陽光、高溫環境影響，宜儲存在密封的有色容器內，並置於陰涼乾燥的地方。

●食譜：紫菜番茄豆腐蛋湯

材料：紫菜2片、番茄2個、豆腐1磚、雞蛋2隻、水適量

製法：紫菜浸泡和揉散以洗走泥沙，浸水時間不用太長；番茄和豆腐切塊；雞蛋打勻。番茄放入冷水煲滾10分鐘，加入紫菜煮約5分鐘再加雞蛋，可以一邊加蛋一邊用筷子打圈，最後加鹽和芝麻油調味，即成。

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