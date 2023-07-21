日本花火大會、夏日祭典一文睇　7至8月遊日賞煙花、祭典燈籠 (17:36)

日本花火大會

●足立花火大會

日期：7月22日

時間：晚上7時20分至8時20分

地點：荒川（東京地鐵千代田線鐵路橋之間 - 西新井橋）

網址：adachikanko.net

●隅田川花火大會

日期：7月29日

時間：晚上7時至8時半（第一會場）；晚上7時半至8時半（第二會場）

地點：櫻橋下游至言問橋上游（第一會場）；駒形橋下游至廄橋上游（第二會場）

網址：sumidagawa-hanabi.com

●熱海花火大會

日期：8月5日

時間：晚上8時20分至8時45分

地點：靜岡縣熱海市渚町地先親水公園熱海灣

網址：ataminews.gr.jp

●難波淀川花火大會

日期：8月5日

時間：晚上7時半至8時半

地點：大阪府大阪市淀川區新北野三丁目附近淀川河床

網址：yodohanabi.com

●白濱花火大會

日期：8月10日

時間：晚上8時至9時

地點：和歌山白良濱海灘

網址：tw.visitwakayama.jp

●神宮外苑花火大會

日期：8月12日

時間：晚上7時半至8時半

地點：明治神宮棒球場、秩父宮橄欖球場

網址：www.jinguhanabi.com

●全國花火競技大會「大曲之花火」

日期：8月26日

時間：下午5時10分（白晝煙火）、傍晚6時50分（夜間煙火）

地點：秋田縣大仙市雄物川河畔大曲之煙花公園

網址：oomagari-hanabi.com

日本夏日祭典

●青森睡魔祭

「青森睡魔祭」是青森市夏季最具代表性的祭典，祭典主角是被稱為「睡魔」的大型人形燈籠，而這些燈籠多是以戰國時期的武將、歷史故事或歌舞伎表演為題材。祭典期間可免費觀賞各式各樣的燈籠遊行，及青森花火大會。

日期：8月2日至7日

祭典活動：

8月2日至3日：睡魔燈籠遊行（兒童睡魔燈籠約15座，大型睡魔燈籠約15座，共約30座燈籠遊行）

8月4日至6日：睡魔燈籠遊行（大型睡魔燈籠約20座，6日能觀賞得獎的睡魔燈籠）

8月7日：兒童睡魔燈籠及大型睡魔燈籠遊行（下午1時至3時）；睡魔燈籠海上遊行及青森煙火大會（晚上7時15分至9時）

地點：青森縣青森市

網址：nebuta.jp

●秋田竿燈祭

「秋田竿燈祭」是日本東北地區三大夏日祭典之一，竿燈祭是為了驅趕夏天的病魔和邪氣，在十字形的長杆上掛上燈籠。表演者會一邊敲打太鼓，一邊在街道中列隊遊行，又會將竿燈放在額頭和腰間操作，場面壯觀。

日期：8月3日至6日

祭典活動：

白天竿燈（妙技會）/上午9時至下午3時40分

夜間表演/下午6時15分至晚上9時

地點：秋田縣秋田市竿燈大通

網址：kantou.gr.jp