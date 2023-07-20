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Threads九大隱藏功能教學　加入GIF圖、將某人「靜音」、設定誰可回覆 (19:00)

Meta近日推出全新社交應用程式Threads，一星期註冊人數已經突破1億。Threads除了用來發布帖文和影像，還有不少「隱藏功能」。即睇以下九個隱藏功能教學，掌握Threads最新玩法。

隱藏功能1：決定誰可回覆串文

發布帖文後， 用戶可決定誰能夠回覆該串文，選項包括「你的粉絲」、「你追蹤的個人檔案」和「僅限提及」。

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隱藏功能2：設定誰能夠@你

點擊個人檔案左上角的圖示，然後點擊「提及」，可選擇「所有人」、「追蹤的個人檔案」或「沒有人」。

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隱藏功能3：加入GIF圖

用戶能透過兩種方式在Threads發布、回覆和引用串文時加入GIF圖，包括將GIF圖複製並直接在Threads貼上，或透過GIF鍵盤直接輸入。

隱藏功能4：調整通知

用戶只需點擊Threads個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「通知」，即可自行調整有關接收串文、回覆、追蹤名單及追蹤者的通知，或暫停接收所有通知。

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隱藏功能5：隱藏特定字詞或表情符號

用戶可隱藏使用特定字詞或表情符號的串文或信息，並將想要隱藏的字詞或表情符號加入自訂清單。

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隱藏功能6：管理收看内容

如用戶想將某帳戶的串文從動態消息從頁面移除，可前往該用戶的帳戶，點擊頂部右側的三個點，選擇「靜音」。被靜音的用戶將不會收到通知，且不會知道自己已被靜音。

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隱藏功能7：連續發布多則串文

如要連續發布多個串文，用戶可直接在建立新串文的頁面上連續按3次「換行」或「return」鍵，便會自動發布新的串文。

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隱藏功能8：在Instagram分享串文

點擊串文下方分享按鈕，再選擇「新增到限時動態」或「發布到動態消息」，該串文將配以特定的Threads背景出現在Instagram的頁面上。

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隱藏功能9：設定休息提示

點擊Threads個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「帳戶」，再點擊「休息一下」，設置在連續使用Threads 10分鐘、20分鐘或30分鐘後接收休息提醒。

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