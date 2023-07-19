香港書展2023｜書展今日開鑼　新增AlipayHK、內地支付寶線上購票 (08:35)

●第33屆「香港書展」日期及開放時間

7月19、20日：上午10時至晚上10時

7月21、22日：上午10時至晚上11時

7月23、24日：上午10時至晚上10時

7月25日：上午9時至下午5時

●香港運動消閒博覽、零食世界日期及開放時間

7月19、20日：上午10時至晚上9時

7月21、22日：上午10時至晚上10時

7月23、24日：上午10時至晚上9時

7月25日：上午9時至下午5時

●票務優惠

．上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場

．免費再進場特別優惠*：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於7月21至23日晚上7時後、或7月24日晚上7時後各進場一次

*不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

．超級書迷證：88元，持證者可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場

第33屆「香港書展」詳情：hkbookfair.hktdc.com

香港書展2023 明報專輯：link.mingpao.com/79788.htm