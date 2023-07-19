香港書展2023｜書展今日開鑼　新增AlipayHK、內地支付寶線上購票 (08:35)

第33屆「香港書展」今（19日）起在灣仔會展舉行。除可在7-11及Circle K便利店等預先購票，今年新增AlipayHK及內地支付寶手機應用程式的線上購票；另由於今年書展現場不設實體門票銷售，市民亦可選擇在會場入口收費站以八達通、AlipayHK、內地支付寶即時付費入場。書展亦推出「上午進場票」及「免費再進場特別優惠」等票務優惠。[最新報道：短片：書展開鑼 頭位書迷通宵排簽名小說 內地客預算花費3500元]
●第33屆「香港書展」日期及開放時間
7月19、20日：上午10時至晚上10時
7月21、22日：上午10時至晚上11時
7月23、24日：上午10時至晚上10時
7月25日：上午9時至下午5時
●香港運動消閒博覽、零食世界日期及開放時間
7月19、20日：上午10時至晚上9時
7月21、22日：上午10時至晚上10時
7月23、24日：上午10時至晚上9時
7月25日：上午9時至下午5時
●票務優惠
．上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場
．免費再進場特別優惠*：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於7月21至23日晚上7時後、或7月24日晚上7時後各進場一次
*不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）
．超級書迷證：88元，持證者可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場
第33屆「香港書展」詳情：hkbookfair.hktdc.com
香港書展2023 明報專輯：link.mingpao.com/79788.htm