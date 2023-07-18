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李小龍逝世50年　文化博物館免費播《猛龍過江》《唐山大兄》《細路祥》 (18:48)

李小龍逝世50年，文化博物館「李小龍—經典永續」展覽特備節目將免費放映多齣李小龍主演的經典作品，讓市民重溫他的風采，其中與香港電影資料館合辦的《細路祥》（1950）電影放映設有映後談。作品放映活動毋須報名，開場前15分鐘開放入場，名額先到先得，額滿即止。

1.《猛龍過江》*

日期：2023年7月20日（周四）

時間：上午10時30分至下午12時10分

地點：文化博物館1樓劇院

2.《唐山大兄》*

日期：2023年7月20日（周四）

時間：中午12時50分至下午2時30分

地點：文化博物館1樓劇院

3.《精武門》*

日期：2023年7月20日（周四）

時間：下午3時至4時50分

地點：文化博物館1樓劇院

*以粵語播放，附英文字幕。根據《電影檢查規例》被評為第IIB級，含暴力和裸露鏡頭，青少年及兒童不宜觀看。

4.《細路祥》（1950）電影放映及映後談^

日期：2023年7月22日（周六）

時間：下午2時至5時

地點：文化博物館1樓劇院

講者：馮素波女士（資深演員；於片中飾演阿珠）、何思穎先生（資深電影研究者、博物館專家顧問）

^映後談於文化博物館YouTube頻道設網上直播，約於下午3時30分開始。

相關字詞﹕李小龍 李小龍逝世50周年 香港文化博物館 香港電影資料館 免費放映 猛龍過江 精武門 編輯推介

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