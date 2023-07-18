李小龍逝世50年　文化博物館免費播《猛龍過江》《唐山大兄》《細路祥》 (18:48)

李小龍逝世50年，文化博物館「李小龍—經典永續」展覽特備節目將免費放映多齣李小龍主演的經典作品，讓市民重溫他的風采，其中與香港電影資料館合辦的《細路祥》（1950）電影放映設有映後談。作品放映活動毋須報名，開場前15分鐘開放入場，名額先到先得，額滿即止。