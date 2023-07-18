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消委會．濕紙巾｜使用濕紙巾六貼士　消委會提醒：濕紙巾不宜接觸傷口、敏感部位【短片】 (15:38)

消委會提醒濕紙巾使用注意（拍攝、剪接：莊靜芝、陳展熙）

使用個人護理濕紙巾清潔，如何確保安全衛生？消委會提醒，未經無菌處理或含化學成分的濕紙巾，不宜接觸傷口和敏感部位（會陰和肛門口）。消委會說明使用濕紙巾貼士，以及解答使用濕紙巾迷思。［8款獲五星總評 屈臣氏、維達、強生上榜

●使用濕紙巾六貼士

1. 開封後宜盡快用完，因包裝封口貼紙未必能隔絕細菌。

2. 抽取濕紙巾後應妥善封好包裝開口。

3. 避免接觸濕紙巾封口貼紙黏貼部分，因手指油脂及微塵會降低黏力。

4. 勿重用已使用的濕紙巾。

5. 勿將濕紙巾掉入坐廁或排水管，以免淤塞。

6. 濕紙巾大多為不織布，難自然分解，可盡量以清水清潔，比較環保。

●使用濕紙巾Q&A

問：濕紙巾能否清潔傷口？

答：不能。一般個人護理濕紙巾未經無菌處理，接觸傷口可能造成感染；濕紙巾所含化學成分亦可能會刺激傷口。用以清洗傷口的物料必須經消毒殺菌程序。

問：濕紙巾可否用於為嬰幼兒或長者清潔？

答：不建議。嬰幼兒及長者的皮膚較敏感，若長期使用添加化學成分的濕紙巾，容易引發過敏反應。為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水擦拭。若無法用水清洗，用濕紙巾時盡量避免接觸黏膜部位如會陰部、肛門口、破皮外露的傷口等；使用濕紙巾後，盡量用棉花沾清水抺淨，減少化學物質殘留。

問：濕紙巾可否清潔嬰幼兒嘴巴和口腔？

答：建議用棉花、紗布、紗巾沾清水清潔嬰幼兒嘴巴和口腔。清潔時可用冷開水浸濕棉花球，擠出多餘水分，然後輕抹嘴巴；口腔則可用紗布、棉花或小紗巾沾上小量冷開水，包裹手指頭後，貼着嬰幼兒的牙齦，輕輕從上到下抹一圈。建議用一次性物料清潔，重用紗巾宜注意衛生。

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